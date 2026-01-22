El bolso “tote” de Pampita define la temporada 2026

En medio de sus vacaciones familiares la modelo revolucionó las redes sociales con un ítem de fibras naturales que combinaron funcionalidad y estilo artesanal. Descubrí por qué este diseño de yute es el “must-have” del año.

Punta del Este siempre ha sido el epicentro de las tendencias veraniegas, pero este 2026 parece tener una reina indiscutida. Carolina “Pampita” Ardohain, instalada hasta hace poco, en las exclusivas playas uruguayas, no solo es noticia por su presente personal y sus días de relax junto a sus hijos, sino también por su capacidad inagotable de dictar lo que se va a usar.

A través de sus redes sociales, donde comparte postales de atardeceres y momentos de complicidad familiar, la conductora dejó en claro que su estilo sigue evolucionando hacia una sofisticación relajada. En su última aparición pública, todas las miradas —y los “likes”— se desviaron hacia un accesorio que promete ser el uniforme de playa de este año: un imponente bolso de mano que equilibra a la perfección lo rústico con lo lujoso.

El fenómeno del bolso de rafia XXL

El protagonista del look viral de Pampita es un bolso tote de rafia y yute en un tono marrón oscuro, una elección cromática audaz que se aleja del clásico color arena para apostar por una estética más terrenal y elegante. Este accesorio no es solo una pieza estética; su éxito radica en su construcción en fibras naturales, un guiño a la moda sustentable y artesanal que pisa fuerte en las pasarelas internacionales de esta temporada.

El diseño destaca por su amplitud. Se trata de una pieza pensada para una mujer activa que, como Carolina, pasa el día entero fuera de casa. Con capacidad suficiente para llevar desde las toallas y protectores solares hasta los juguetes de los más chicos o un libro para leer frente al mar, este bolso soluciona la eterna batalla entre el estilo y la practicidad.

¿Por qué el marrón oscuro es el color de la temporada?

Aunque el yute suele verse en su estado natural (beige o crudo), la elección de Pampita por el marrón chocolate o tabaco marca un punto de inflexión. Este tono aporta varias ventajas estratégicas:

Versatilidad: Combina tanto con túnicas blancas de lino como con trajes de baño de colores vibrantes o neón, que también son tendencia este 2026. Durabilidad visual: A diferencia de los bolsos claros, el marrón oscuro disimula mejor el roce con la arena húmeda y el uso intenso típico de las vacaciones. Sofisticación: Eleva un look playero simple, transformándolo en un outfit apto para un almuerzo en un parador de lujo o un evento de after beach.

El “efecto Pampita” y el street style esteño

Desde que las fotos del bolso circularon por Instagram, las búsquedas de accesorios similares se han disparado. La modelo tiene esa habilidad única de convertir un objeto cotidiano en un objeto de deseo. Al lucirlo en sus caminatas por la orilla, Pampita refuerza la idea de que la comodidad no tiene por qué estar reñida con la tendencia.

Este bolso tote de mano representa el espíritu de las vacaciones en el Este este año: lujo silencioso y conexión con la naturaleza. El uso de materiales como la rafia nos recuerda la importancia de volver a lo esencial, pero con un corte moderno y una estructura rígida que mantiene la elegancia en todo momento.

Tips para elegir tu bolso de playa

Si querés replicar el estilo de la top, tené en cuenta estos detalles antes de tu próxima compra:

Buscá estructuras firmes: Para que el bolso no pierda la forma cuando esté cargado, buscá modelos con tramas de yute bien cerradas.

Priorizá el espacio: Un buen tote de playa debe permitirte llevar “toda tu vida” adentro sin que parezca desordenado.

Detalles en los hombros o manos: Como el modelo de Carolina es de mano, asegúrate de que las asas sean suaves al tacto para evitar molestias si llevas mucho peso.

Pampita lo hizo de nuevo: transformó un día de sol en una lección de estilo, demostrando que el accesorio correcto es, a veces, todo lo que se necesita para brillar bajo el sol de enero.