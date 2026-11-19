El blues y el rock argentino atraviesan una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera, quien murió este miércoles a los 69 años. El músico fue despedido con conmovedores mensajes por parte de su familia, excompañeros de ruta y referentes del género como Ricardo Tapia.

La música nacional perdió a una de sus guitarras más representativas del blues local. Este miércoles 18 de noviembre se conoció la noticia del fallecimiento de Rubén “King” Alfano, pieza fundamental en los primeros años y en la etapa de consolidación de Memphis La Blusera.

El comunicado de su familia y el adiós de sus compañeros de Memphis

La partida del artista fue confirmada por su entorno más cercano a través de las redes sociales oficiales del guitarrista, donde destacaron que estuvo rodeado de afecto hasta el final: “Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos”. En el mismo mensaje, agradecieron las muestras de apoyo recibidas: “El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo, que son una caricia en este momento”.

De inmediato, las redes se llenaron de homenajes de colegas y amigos. Uno de los primeros en expresarse fue Daniel “Ruso” Beiserman, histórico bajista de Memphis y amigo suyo desde la niñez: “Tremenda tristeza, se fue el negro Alfano, mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia”.

También lo recordaron desde la cuenta de Emilio Villanueva —saxofonista de la banda fallecido en 2012, administrada por su hija— junto a una postal de los inicios del grupo: “Hasta siempre, querido King, el negro Alfano se fue de viaje. Ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián. Hasta siempre, un gran abrazo a la familia Alfano”. Por su parte, Ricardo Tapia, cantante de La Mississippi, lo despidió con afecto: “Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós, master!”.

Su historia en Floresta, el apodo de Pajarito Zaguri y su legado musical

Nacido el 25 de marzo de 1957 en el barrio porteño de Floresta, Rubén Alfano se formó desde chico en el conservatorio, obteniendo el título de Profesor Elemental de Música. Tras dar sus primeros pasos en bandas como Pionono y el grupo de rock progresivo OM, en 1980 se sumó a Memphis La Blusera. Fue el pionero Pajarito Zaguri quien lo bautizó como “King”, tanto por su devoción hacia B.B. King como por tocar una guitarra similar a la del maestro estadounidense.

Con Memphis dejó su sello en cinco álbumes de estudio fundamentales —Alma bajo la lluvia, Medias negras, Tonto rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca tuve tanto blues—, además del recordado disco Memphis en vivo grabado en el Teatro Gran Rex, galardonado con triple platino. Tras alejarse de la agrupación, continuó tocando con su proyecto La Floresta y con su propia banda. Su partida vuelve a enlutar a la familia de Memphis, sumándose a las recordadas pérdidas de Adrián Otero y Emilio Villanueva en 2012, y del pianista Gustavo Villegas en 2022.