El blazer vintage que vuelve a pleno

Tras temporadas de dominio absoluto del estilo oversize, la moda recupera la arquitectura del cuerpo. El blazer entallado con volado o peplum regresa para rescatar la silueta reloj de arena, fusionando la herencia del “New Look” con una versatilidad urbana que redefine la elegancia cotidiana.

La moda es un péndulo que siempre regresa a la estructura cuando el volumen parece haberlo conquistado todo. Este otoño 2026, el protagonista indiscutido de las calles no es la prenda amplia y desestructurada, sino una pieza con memoria histórica: el blazer entallado con peplum.

Esta prenda no es una invención azarosa del diseño actual; es un heredero directo de la mítica Bar jacket presentada por Christian Dior en 1947. Aquella chaqueta que escandalizó y fascinó al mundo tras la guerra, proponiendo hombros suaves y una cintura marcada que se abría en las caderas, vuelve a ser la brújula estética de la temporada, pero bajo un nuevo código de uso: el lujo funcional.

Del museo a la calle: La adaptación moderna

A diferencia de las versiones rígidas del siglo pasado, el blazer peplum de 2026 apuesta por materiales más dóciles. La clave de su vigencia reside en la comodidad. Se han eliminado las entretelas pesadas para dar paso a lanas livianas, crepés técnicos y tejidos con memoria que permiten el movimiento sin perder la forma.

El objetivo actual no es construir una armadura de época, sino utilizar la ingeniería de la prenda para ordenar el torso. En un contexto donde el layering (superposición de capas) es la norma, este blazer actúa como el marco perfecto para contener suéteres finos de cuello alto o camisas de seda, proporcionando una estructura que el oversize a veces desdibuja.

¿Por qué elegir la silueta entallada hoy?

Frente a la estética relajada que prioriza el confort por sobre la forma, el blazer con peplum ofrece beneficios visuales inmediatos que explican su éxito en el street style:

-Definición sin peso: Logra estilizar la figura de manera orgánica, marcando la cintura sin necesidad de sumar capas de accesorios como cinturones externos.

-Equilibrio de proporciones: El pequeño volado inferior ayuda a compensar visualmente el ancho de los hombros, ideal para quienes buscan una silueta más armoniosa.

-Elevación instantánea: Una remera blanca y un jean básico se transforman en un conjunto de “autor” al sumar esta pieza sastrera.

-Arquitectura visual: A diferencia del blazer recto, el peplum aporta dinamismo y movimiento al caminar, generando una presencia más sofisticada y decidida.

Claves para combinarlo con “onda”

Para que el blazer peplum no se sienta demasiado formal o “antiguo”, la clave está en el contraste. Los estilistas recomiendan romper su ADN clásico con prendas disruptivas:

Contraste denim: Llevarlo con jeans de corte recto y lavado claro para un look de oficina relajado.

Llevarlo con jeans de corte recto y lavado claro para un look de oficina relajado. La Tensión de las telas: Combinar la rigidez del blazer con la fluidez de una falda de satén o pantalones de seda anchos (wide leg). El juego entre lo estructurado arriba y lo suelto abajo es la fórmula del éxito este otoño.

Combinar la rigidez del blazer con la fluidez de una falda de satén o pantalones de seda anchos (wide leg). El juego entre lo estructurado arriba y lo suelto abajo es la fórmula del éxito este otoño. Calzado moderno: Evitá los zapatos demasiado clásicos. Unas botas de punta cuadrada o incluso mocasines con suela track le dan el anclaje contemporáneo necesario.

La elegancia de la estructura

El regreso del blazer con peplum simboliza un deseo de volver a vernos “armados”. Es una prenda que invita a la postura, que celebra la forma y que demuestra que la elegancia, cuando se adapta a la realidad del día a día, es la tendencia más poderosa de todas. Este otoño, la verdadera vanguardia no está en lo que sobra, sino en la precisión de lo que se ajusta.