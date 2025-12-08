El bizarro plan de Asuman sacará varias sonrisas y caras de sorpresa en Pasión Prohibida

Asuman es como Ender, no descansa en el propósito de ver a sus hijas casadas con millonarios… mirá lo que inventa ahora, que termina sacando muchas sonrisas y caras de sorpresa en Pasión Prohibida.

Asuman y Ender se parecen bastante. Ambas desde siempre han soñado con tener mucho respaldo económico, como sea. Incluso si eso incluye presionar a sus hijas para que se casen con millonarios aún a costa de su felicidad, pues es válido en la escala de valores de la madre de Yildiz y Zeynep. Y como para prueba basta un botón, mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

A la madre de las hermanas Yilmaz le encantan las bodas y lo que más le gusta es que sea de una de sus hijas. Yildiz desea que Zeynep y Engin armen una boda falsa para hacerle creer a Doğan que ella no tiene ninguna relación sentimental con el hermano de Handan.

Y es en este contexto que a Asuman se le enciende la lamparita y mete la cuchara. Mientras comienzan todos los preparativos para la falsa boda, a Asuman se le ocurre la brillante idea de casar a su hija de verdad y convertir toda esta farsa en una realidad. Para ello habla con Sedai y Emir para que le ayuden a organizarlo todo.

El mejor amigo de Zeynep no está para nada de acuerdo con el plan que ha trazado la madre de la joven, pero Asuman le insiste en que es lo mejor para ella y acepta. La hermana de Yildiz no quiere hacer ni boda de verdad ni de mentira, todo lo hace por conseguir que su hermana esté feliz.

De hecho, Zeynep lo único que quiere es volver tranquila a su vida de antes en Estados Unidos, pero su madre y su hermana no están de acuerdo con esta decisión. ¿Conseguirá Asuman casar a su hija sin que se entere?

Para saber cómo avanza Pasión Prohibida en la pantalla de El 9 Televida no te pierdas ningún episodio