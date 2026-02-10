“El bebé es precioso y está muy bien”: Ricardo Darín habló sobre el nacimiento de su primer nieto

El actor argentino se refirió al hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín.

Ricardo Darín dio detalles del nacimiento de su primer nieto y expresó su enorme alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia, fruto de la relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín.

El exitoso actor le envió un mensaje al periodista Luis Bremer que fue leído en el programa Desayuno Americano. El protagonista de El Eternauta reveló la hora y el lugar donde nació su primer nieto: “Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que las 11 y algo”.

Enseguida se refirió a la salud del bebé y de su mamá: “Todos están muy bien por suerte. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien, por supuesto. Todos muy felices. Un abrazo para todos”.

Se trata de la primera declaración que se hace pública de Ricardo Darín respecto de su nieto. Ahora se espera la palabra de los flamantes padres del bebé recién nacido y alguna imagen del recién nacido.

Cómo supo que sería abuelo

El 9 de septiembre, la actriz española, conocida por su papel de Tokio en La Casa de Papel, compartió una foto donde lucía un camisolín blanco mientras estaba sobre un sillón del mismo color. Arrodillada tirando su espalda hacia atrás, apoyándose sobre el respaldo, mostró su panza donde lleva a su bebé.

En este sentido, Andy Kusnetzoff aprovechó su visita en España, donde se encuentra grabando al reconocido actor argentino, para consultarle por este gran anuncio: “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le causa alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

“Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que indica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, reveló para Perros de la calle.