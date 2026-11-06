El batacazo de Grego Rossello en MasterChef Celebrity: deslumbró al jurado con su hamburguesa y subió directo al balcón

En una noche marcada por la visita de Carlos Vives y la temática del “empleado del mes”, Grego Rossello dio el gran batacazo de la temporada al presentar una doble smash burger con salsa mil islas que dejó sin palabras al jurado. Por primera vez en lo que va del certamen, los chefs tomaron la decisión unánime de mandarlo de manera directa al balcón en la pantalla de El 9 Televida.

La noche del jueves en las cocinas de MasterChef Celebrity por El 9 Televida no solo tuvo la exigencia propia del certamen, sino también momentos de pura emoción y estrategia. Con la conducción de Wanda Nara y la mirada atenta de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, los participantes se midieron en un desafío contrarreloj: preparar una hamburguesa completa con papas fritas y un aderezo elaborado en 60 minutos.

La fórmula del éxito: una smash burger “impactante”

Cuando llegó el turno de la degustación, Grego Rossello presentó una doble smash burger de 100 gramos por medallón con panceta, cheddar y una cuidada salsa mil islas casera (a base de mayonesa, mostaza, ketchup, vinagre, pepinillos picados y pimentón ahumado). Aunque antes de la cata Betular advirtió sobre la dificultad de balancear ese aderezo y Maru Botana cuestionó la elección del pan, la devolución final fue impecable.

“La hamburguesa estaba increíble”, sentenció Betular tras probarla. A su turno, Germán Martitegui no escatimó en elogios: “Es difícil hacer una buena smash y la salsa también. Y acá están. La hamburguesa es impactante”. Sin dar lugar a dudas, el chef anunció la resolución inédita: “Grego, subí directamente al balcón”. Incrédulo, el influencer festejó con sus compañeros y se convirtió en el primer famoso de la edición en lograr este pase directo sin pasar por la instancia colectiva de definición.

Quiénes acompañan a Grego y quiénes van a la gala de eliminación

Tras la histórica consagración de Rossello como el “empleado del mes” —cuya foto permanecerá exhibida en las estaciones durante toda la sexta ronda—, el jurado evaluó al resto de los competidores para definir el mapa de la semana.

Los que subieron al balcón: Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore completaron el grupo de clasificados gracias a sus buenas ejecuciones.

Complicados para la última chance: En la otra cara de la moneda, Josefina “China” Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán “Mala Fama” Coronel recibieron el delantal gris e irán a buscar su salvación en la gala de última chance.

La velada no estuvo exenta de polémica, ya que Edith Hermida volvió a utilizar el beneficio de su medalla plateada para perjudicar a Rocío Robles quitándole minutos de ayuda con los chefs, bajo el picante argumento de considerarla “mosquita muerta”.

No te pierdas nada de MasterChef Celebrity, seguí de cerca todo lo del programa más visto del país en El 9 Televida.