El arte de las pestañas: guía para encontrar tu máscara perfecta

En el universo del maquillaje, la máscara de pestañas es el toque final que define el carácter de la mirada. Sin embargo, no todas las fórmulas ni todos los cepillos funcionan igual para cada persona. Las claves del éxito.

El éxito para unas pestañas perfectas, con un acabado profesional no reside en el exceso de producto, sino en un diagnóstico preciso de la estructura natural de tus pestañas. Desde modelos rectos hasta finos o cortos, existe un aplicador diseñado para potenciar cada tipo de mirada. Descubrí cómo identificar tus necesidades y aplicar los trucos de experto para lograr un efecto impactante pero ligero.

Miradas que levitan

El maquillaje contemporáneo ha evolucionado hacia una estética donde la autenticidad es el valor principal. Ya no se buscan miradas pesadas o artificiales; la tendencia actual se inclina por pestañas con presencia, pero que se sientan livianas y naturales. Para lograrlo, el primer paso es conocer la materia prima con la que trabajamos.

Diagnóstico frente al espejo: ¿Cómo son tus pestañas?

Antes de dejarte llevar por el empaque de un producto, realizá una evaluación objetiva. Colocate de perfil frente al espejo y analizá tres variables determinantes:

-Longitud: ¿Son naturalmente cortas o largas?

-Dirección: ¿Nacen hacia abajo, son rectas o tienen una curvatura natural?

-Densidad: ¿Tenés muchas pestañas y gruesas, o son finas y están más bien espaciadas?

Este análisis te permitirá clasificar tu búsqueda en tres grandes soluciones: volumen, longitud o definición.

El cepillo ideal según tu tipo de pestaña

Cada morfología requiere un aplicador con una ingeniería específica:

Pestañas rectas: El mayor desafío es vencer la gravedad. Para ellas, lo ideal son los cepillos curvos. Este diseño actúa como un soporte que levanta las pestañas desde la raíz y ayuda a mantener el arqueado durante todo el día sin necesidad de recurrir siempre al arqueador mecánico.

Pestañas cortas: Necesitan alcanzar hasta el vello más diminuto en el lagrimal. Los cepillos cónicos (con punta más fina) son los mejores, ya que permiten una aplicación precisa que envuelve cada pestaña para estirarla visualmente hacia el infinito.

Pestañas largas: Aquí el objetivo es dar cuerpo. La mirada suele perderse si las pestañas son largas pero finas. Buscá cepillos de cerdas tupidas y gruesas, que depositen la cantidad justa de producto para sumar densidad sin generar grumos ni sacrificar la longitud que ya tenés.

Pestañas finas o poco pobladas: Para estos casos, el equilibrio es vital. Se recomiendan los pinceles de silicona rectos con púas cortas. Estos separan con precisión cada pelo, distribuyendo la fórmula de manera uniforme para que el ojo se vea más poblado sin el efecto “patas de araña”.

La visión de los expertos: confort y autenticidad

Según la reconocida Make Up Artist de Maybelline NY, Luli de la Vega, el concepto de belleza en la mirada ha cambiado. “Las miradas excesivamente cargadas quedan atrás para dar paso a pestañas con presencia, pero livianas”, afirma la experta. Si bien el volumen sigue siendo el atributo más demandado, De la Vega subraya que hoy la clave es la comodidad: “El verdadero impacto está en una mirada que se vea y sienta auténtica”.

Trucos de aplicación para un resultado profesional

Una vez elegida la herramienta, la técnica de aplicación es la que garantiza el éxito:

-Movimiento en Zig-Zag: Empezá siempre desde la raíz y subí hacia las puntas moviendo el cepillo de lado a lado. Esto asegura que la base quede bien cargada, sosteniendo el peso de la pestaña.

-Capas finas: Es mejor aplicar dos capas delgadas que una muy cargada. Esto evita que el producto se seque en grumos y mantiene la flexibilidad del pelo.

-La alternancia: Maquillá un ojo y luego el otro. Esto permite un tiempo de secado mínimo pero suficiente para que la segunda capa se adhiera mejor sin arrastrar la anterior.

-Hacia afuera: Para lograr un efecto de ojo almendrado o “foxy eyes”, peiná las pestañas del extremo externo hacia las sienes.

-Pestañas inferiores: Usá el cepillo de manera vertical o de costado. Un toque sutil en las pestañas de abajo ayuda a ampliar visualmente la apertura del ojo.

Dominar la elección de tu máscara es el secreto mejor guardado para una mirada que hable por sí misma. Al final, el mejor producto no es el que más se nota, sino el que mejor resalta tu belleza natural.