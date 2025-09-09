El arte de cerrar ciclos: sanar para avanzar

En la vida, cada final es un nuevo comienzo, pero para que lo nuevo pueda florecer, es indispensable soltar lo que ya no está. La importancia de cerrar ciclos como un acto de valentía y auto-compasión, y cómo el proceso de duelo es la clave para aceptar el cambio y darle espacio a una nueva etapa.
La vida es una constante sucesión de comienzos y finales. Nos movemos de un trabajo a otro, terminamos relaciones, cambiamos de ciudad o de amistades. Sin embargo, a pesar de que el cambio es inevitable, a menudo nos aferramos a lo que fue, resistiéndonos a soltar. Es en ese momento donde se hace evidente la necesidad de cerrar ciclos. Este proceso no es un simple acto simbólico, sino una herramienta fundamental para nuestra salud mental y emocional. El valor y la necesidad de este cambio radican en la comprensión de que, para que lo nuevo pueda entrar, primero debemos hacerle espacio. Si no aceptamos que una etapa terminó, viviremos en una constante incertidumbre, con un pie en el pasado y otro en un futuro que nunca llega.
Aceptar el cierre y el duelo
“El primer paso para cerrar un ciclo es aceptar que algo terminó. Esto puede ser una relación de pareja, un trabajo que ya no nos satisface, un lugar que tuvimos que dejar o incluso la pérdida de una identidad (la de ser estudiante, por ejemplo). La aceptación no es resignación, es un acto de honestidad con uno mismo. Al reconocer que esa etapa ha finalizado, nos permitimos dar el siguiente paso natural e indispensable: el duelo”, contó la psicóloga Noelia Centeno.
El duelo es a menudo asociado con la muerte, pero es un proceso que se aplica a cualquier pérdida significativa. Es la etapa siguiente a cerrar y aceptar el cierre. Es el tiempo que nos damos para procesar las emociones que surgen de la pérdida: la tristeza, el enojo, la nostalgia, e incluso la confusión. “Es un período necesario de sanación que nos permite asimilar lo que pasó y, poco a poco, despegarnos emocionalmente de la situación. Si evitamos el duelo, las emociones reprimidas se convertirán en una carga pesada que nos impedirá avanzar. El duelo, en este sentido, no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y amor propio, una forma de honrar lo que vivimos y prepararnos para lo que viene. Negar el dolor de un final es negar la posibilidad de un nuevo comienzo”.
Consejos para sanar y avanzar
Cerrar ciclos no siempre es fácil, pero hay herramientas que pueden ayudarte a transitar este proceso de forma más consciente y compasiva.
- Reconocé tus emociones: No reprimas lo que sentís. Si estás triste, permitete llorar. Si estás enojado, encontrá una forma segura de expresarlo. Hablar con un amigo, un terapeuta o escribir en un diario puede ser de gran ayuda. La clave es darte permiso para sentir sin juzgarte.
- Creá un ritual de cierre: Un acto simbólico puede ayudarte a marcar el final de una etapa. Esto puede ser tan simple como escribir una carta de despedida (que no es necesario enviar), ordenar el espacio físico que compartías con esa persona o trabajo, o incluso un pequeño ritual de meditación que te ayude a soltar. Estos rituales actúan como un cierre mental y físico, dándote una sensación de control y finalización.
- Conectate con tu presente: Una vez que hayas procesado las emociones, enfocate en el aquí y ahora. ¿Qué podés hacer hoy para sentirte mejor? Salir a caminar, aprender algo nuevo, o reconectar con un hobby que habías dejado de lado. Lo nuevo no viene solo; se crea con las decisiones que tomamos en el presente. La energía que antes dedicabas a lamentar el pasado, ahora puede ser usada para construir el futuro que querés.
- Aprendé de la experiencia: Cada final es una oportunidad para aprender sobre uno mismo. ¿Qué lecciones te dejó esa etapa? ¿Qué cosas te diste cuenta que ya no querés en tu vida? Usá esa sabiduría para construir una nueva etapa más plena y alineada con quien sos hoy. Mirar el pasado no para revivirlo, sino para entenderlo y usarlo como cimiento para un futuro mejor.
“Cerrar ciclos es un acto de amor propio y un compromiso con tu propio crecimiento. Es un recordatorio de que somos seres en constante evolución, y que para abrazar nuestro futuro, a veces, es necesario soltar las manos del pasado”, concluyó la profesional.
La psicóloga estuvo en Cada Día