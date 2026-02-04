El argentino que vive donde está prohibido morir: La impactante historia de Luciano Miguel en el Polo Norte

En una entrevista exclusiva con Replay Verano, el joven argentino relató cómo es el día a día en Svalbard, una isla noruega donde no hay luz por cuatro meses y los osos polares superan en número a los humanos.

Leonel Rodríguez y Danilo Martínez conducen Replay Verano, el ciclo que cada sábado de 10 a 13 horas repasa lo mejor de la programación de El 9 Televida y lo más viral del streaming del canal. En su última edición, sorprendieron a la audiencia mendocina con el testimonio de Luciano Miguel, un joven patagónico que decidió instalarse en la isla de Svalbard , el lugar habitado más al norte del planeta, donde la supervivencia desafía cualquier lógica conocida.

La charla, que capturó la atención de los televidentes de El 9 Televida, comenzó con una revelación que parece de ciencia ficción: en Svalbard está prohibido morir. Luciano Miguel explicó que, debido al permafrost (suelo eternamente congelado), los cuerpos no se descomponen y el hielo termina expulsando los ataúdes a la superficie. “No podés morir porque el suelo te saca hacia afuera. Incluso descubrieron que enfermedades de hace años brotaban en el aire porque los cuerpos estaban congelados y no sucedía el proceso de descomposición”, relató el entrevistado ante la mirada atónita de Leo y Danilo.

La vida en la oscuridad total fue otro de los ejes de la entrevista en Replay Verano. Luciano describió que entre octubre y febrero el sol desaparece por completo, lo que obliga a los habitantes a seguir protocolos estrictos de salud mental. “Si no tomáramos las vitaminas, nos sentiríamos mal. La falta de sol te genera depresión, fatiga y una angustia que no sabés de dónde viene“, confesó. Además, destacó que el consumo de alcohol está regulado por una tarjeta mensual para evitar incidentes en una comunidad donde la depresión y la portación de armas para defensa contra animales son moneda corriente.

El peligro de la fauna local también fue parte del programa. Luciano Miguel detalló que en la isla hay más de 3.000 osos polares y solo 2.000 personas. El joven explicó que es obligatorio portar armas al salir del casco urbano, aunque se busca proteger al animal a toda costa. “Se intenta no matarlos tirando bengalas o tiros al aire, pero cuando corre riesgo la vida de la persona, no queda otra opción”, señaló. El argentino destacó que, pese a lo extremo, existe una red de contención única entre los residentes, a quienes comparó con un famoso reality: “Este lugar es como un Gran Hermano; todos nos conocemos y siempre nos damos una mano”.

Finalmente, el joven agradeció el espacio en el programa de El 9 Televida, destacando que, a pesar de estar a miles de kilómetros de la Argentina, la tecnología y el calor de la comunidad latina en el Polo Norte lo mantienen cerca de sus raíces. La entrevista cerró con Danilo Martínez y Leonel Rodríguez subrayando la valentía de estos argentinos que eligen destinos tan remotos para empezar de cero, una historia que ya es de lo más comentado en el streaming del canal.

