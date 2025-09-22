El aparatoso blooper de Georgina Barbarossa en Por el Mundo: “Me resbalé con barro. La conc… de la lora”

Georgina Barbarossa protagonizó un aparatoso momento con barro incluido cuando en la emisión de Por el Mundo que se vio este domingo en El 9 Televida mostró cómo quedó luego de caerse en un arrozal en Tailandia.

En la emisión de Por el Mundo que El 9 Televida puso al aire este viernes mostró a Georgina Barbarossa en Tailandia. La acompañante Marley protagonizó una aparatosa caída en Tailandia que terminó en las redes como uno de los momentos más reproducidos.

Todo comenzó cuando la reconocida conductora visitó un campo de arroz en Tailandia; sin embargo, el mismo estaba embarrado y terminó en el piso con tierra hasta las rodillas. Al compartir un video de lo sucedido, la artista explicó: “Me caí en un arrozal en Tailandia, ¿dónde estabas, Marley? Por suerte me tomé siempre todo con humor y mi rodilla nueva respondió bien”.

En el material que subió a sus redes sociales, se podía ver a Georgina Barbarossa en el suelo mientras se reía y dos guías intentaban levantarla.“Esperen, despacito… Me resbalé con barro. La conc… de la lora”, expresó la conductora del programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día.

Este domingo el programa salió desde Camboya con Flor Jazmín Peña. Ellos recorrieron Angkor, un lugar maravilloso con mucha historia donde serán bendecidos por monjes. Visitaron el mercado camboyano más sorprendente con las comidas más increíbles, y mucho más en un destino imperdible para descubrir junto a ellos.

Pero el blooper de Georgina se llevó todos los clicks. Acá te lo dejamos completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Haceinstantes (@haceinstantesok)

No te pierdas el próximo programa este próximo viernes 25 de septiembre en El 9 Televida.