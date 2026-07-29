“El amor nunca termina”: el profundo dolor de Lizy Tagliani por la muerte de su perro Benito

La conductora despidió en redes sociales a su compañero de casi dos décadas con un conmovedor video. Entre el humor, los recuerdos de su madre y la nostalgia, recibió miles de mensajes de apoyo.

Un momento desgarrador les toca atravesar a Lizy Tagliani y a su marido, Sebastián Nebot. En las últimas horas, la querida actriz y conductora anunció a través de sus redes sociales la partida de Benito, su pequeño perro blanco que la acompañó durante casi dos décadas entre sillones, camas y la intimidad de su hogar.

A través de un tierno video que recopila imágenes familiares, selfies y momentos cotidianos junto al animal, Lizy le dedicó una carta abierta que mezcló el dolor del adiós con la chispa de humor que la caracteriza.

“Y bueno, aún no sabemos si fueron 18, 19 o 20 años jajajaja, hay varias versiones. Lo que sí sabemos es que lo diste todo en esta vida: fuerte, cariñoso, desconfiado y amante del sol”, comenzó escribiendo Tagliani para recordar el fuerte carácter de su mascota.

El recuerdo de su mamá y una emotiva reflexión

Dentro de los recuerdos que desempolvó, Lizy no dudó en mencionar a su madre, marcando el lugar fundamental que Benito tuvo en la historia familiar: “Benito, el perro que más hizo renegar a mi mamá jajaja”.

Sin embargo, el cierre de su mensaje se enfocó en el consuelo y la trascendencia del vínculo afectivo que construyeron a lo largo de tantos años: “Poco a poco estoy segura de que todo vuelve a empezar en otro lugar, de otra forma, pero los mismos de siempre. El amor nunca termina”, reflexionó la conductora.

El apoyo incondicional de sus seguidores

La publicación se llenó inmediatamente de miles de comentarios de afecto por parte de sus fanáticos y colegas, quienes le enviaron fuerzas para atravesar este duro momento: “Un perro chiquito con una personalidad enorme”, “Abracito Lizy” y “Hasta siempre Benito” fueron algunas de las frases que se leyeron en el posteo.

Esta pérdida se suma a la triste partida de Tina, su entrañable Yorkshire terrier que falleció en septiembre de 2024, reafirmando el enorme corazón que Lizy tiene para con sus animales y la familia ensamblada de mascotas que habita en su hogar.