El amor llega al rescate: Bahar se jugará por Evren y le hará la propuesta que todos esperan

En medio de la crisis más profunda del doctor Evren, Bahar dará un paso al frente y se convertirá en su sostén emocional con una declaración que promete derretir la pantalla de El 9 Televida.

La noche de este jueves en El 9 Televida marcará un antes y un después para los seguidores de la novela turca que conquistó Mendoza. En medio de la crisis más profunda del doctor Evren, Bahar dará un paso al frente y se convertirá en su sostén emocional con una declaración que promete derretir la pantalla.

Una crisis de identidad en el quirófano

En el capítulo de hoy, veremos a un Evren completamente vulnerable. El temblor en su mano durante la última cirugía lo dejará sumergido en dudas existenciales. El médico le abrirá su corazón a Bahar y le confesará que, sin su bata blanca, se siente perdido y que nunca ha sentido que pertenece a algo o a alguien.

La declaración que lo cambiará todo

Sin embargo, Bahar no permitirá que se hunda. Nuestra heroína le recordará su valor más allá de la medicina y, en un momento de pura intimidad, le dirá las palabras que él tanto necesita escuchar. “Me salvaste la vida dos veces y eres el hombre al que quiero”, sentenciará ella, reconociéndolo como quien le enseñó a demostrar su amor.

Pero la gran sorpresa llegará sobre el final de la charla: Bahar será clara y le asegurará que no lo dejará solo. La emoción llegará a su punto máximo cuando ella le proponga, por fin, formalizar la relación y llamarlo “novio”.

¿Hacia un nuevo destino?

Tras esta preciosa declaración de amor, Evren se sentirá por primera vez verdaderamente querido, dándole a la relación una estabilidad que no habían tenido hasta ahora. Con este nuevo título de “novios”, ¿empezarán a sonar pronto las campanas de boda para la pareja favorita de la televisión?

No te pierdas este momento inolvidable de Bahar, hoy al término de Noticiero 9 Edición Central por la pantalla de Canal 9 Televida.