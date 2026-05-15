El amor infinito de Pampita y Benjamín Vicuña: conmovedores homenajes a Blanca en el día que cumpliría 20 años

Este 15 de mayo no es un día más para Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. En la fecha en que su hija mayor, Blanca, hubiera cumplido 20 años, ambos compartieron desgarradoras cartas abiertas y material inédito en sus redes.

Este 15 de mayo no es un día más para Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. En la fecha en que su hija mayor, Blanca, hubiera cumplido 20 años, ambos compartieron desgarradoras cartas abiertas y material inédito que conmovieron profundamente a sus seguidores y colegas. A través de relatos cargados de resiliencia y nostalgia, los padres de la pequeña recordaron su luz y el vacío irreparable que dejó su partida en 2012.

Pampita: “Les presto mis zapatos”

La modelo fue la primera en publicar un mensaje escrito en su cuenta de Instagram. Bajo la premisa “Les presto mis zapatos”, la conductora invitó a quienes no conocen ese dolor a intentar medir la magnitud de su pérdida y el honor que sienten por ser su madre.

“A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… Les presto mis zapatos”, escribió Pampita, acompañando el texto con fotos donde se las ve juntas y felices. La carta abordó crudamente la dificultad de caminar con heridas que nunca cierran: “A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… les presto mis zapatos”.

Vicuña: “Lloré, morí y renací”

Poco después, el actor chileno abrió su corazón con una reflexión sobre el paso del tiempo y la madurez que Blanca tendría hoy. “Es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”, expresó Vicuña, quien además recordó que el nacimiento de su hija coincide con el cumpleaños de su propia madre.

En un pasaje cargado de mística, el actor relató su proceso de sanación: “Ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena… Esta vez el mar me trajo un secreto: estás bien”. Junto a sus palabras, compartió un video inédito de Blanca jugando con su hermano Bautista, una pieza íntima que nunca antes había circulado en redes sociales.

Una luz que no se apaga

Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile. Su fallecimiento ocurrió el 8 de septiembre de 2012, tras contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México que derivó en una neumonía hemorrágica. Tenía solo seis años.

Hoy, a dos décadas de aquel nacimiento que cambió la vida de sus padres, tanto Pampita como Benjamín demostraron que el vínculo con su “niña eterna” trasciende la distancia y el tiempo, manteniendo vivo su recuerdo en cada palabra y cada imagen compartida con el mundo.