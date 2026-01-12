El amor de Aslan y Devin entra en su fase más peligrosa en Aile, lazos de pasión

Se vienen episodios decisivos en Aile, lazos de pasión, la novela turca de las noches de El 9 Televida.

Cuando todo parecía perdido, Aslan y Devin decidieron darse una nueva oportunidad y avanzar hacia el matrimonio. Pero en la familia Soykan, ninguna felicidad llega sin condiciones, amenazas y secretos. La boda que promete unirlos para siempre podría ser, en realidad, el comienzo de una pesadilla. Así se viene esta semana en Aile, lazos de pasión en El 9 Televida.

La relación entre Aslan y Devin ha llegado a un punto límite. Tras una serie de enfrentamientos, silencios y heridas abiertas, la pareja parece estar al borde de la separación definitiva. Sin embargo, cuando finalmente se animan a poner en palabras todo lo que sienten, la reconciliación se vuelve inevitable. El amor que los une vuelve a imponerse y, con él, una decisión que sacude a todos: quieren casarse.

Pero Devin no está dispuesta a dar este paso sin dejar algo muy claro. A cambio de aceptar el contrato matrimonial, impone una condición tan única como fundamental, una que podría cambiar para siempre las reglas del juego entre ellos. La noticia del casamiento corre como pólvora y provoca un verdadero terremoto en la granja Soykan.

Hülya, al enterarse, entra en pánico. Su peor miedo se hace realidad y no duda en utilizar su arma más peligrosa: Cihan. El hombre que acompañó a Devin durante su separación de Aslan y la convenció de iniciar terapia aparece nuevamente en escena. Su presencia no es casual: será uno de los invitados más importantes de la boda, y su rol podría ser mucho más decisivo de lo que todos imaginan.

Mientras tanto, el clima en la granja se vuelve cada vez más tenso. İbo aprovecha una brecha en la seguridad para intentar imponer su autoridad sobre la familia, y Ati, al descubrir que Aslan lo ha engañado, lo enfrenta sin filtros. Ambos se convierten en amenazas latentes, auténticas bombas de tiempo.

Y cuando finalmente suenan los tambores y las trompetas anunciando la boda, Devin descubre que casarse con Aslan no solo significa amar… sino también ingresar de lleno en la oscuridad de la familia Soykan.

No te pierdas los próximos capítulos de Aile, lazos de pasión, en las noches de El 9 Televida.