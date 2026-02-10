El amargo adiós de Miguel Ángel Rodríguez de MasterChef Celebrity tras el polémico desafío de la centolla patagónica

En una noche cargada de tensión y fallos técnicos, el querido humorista se convirtió en el nuevo eliminado del certamen. Tras un duelo cabeza a cabeza con Marixa Balli, la cocina más famosa del país despidió a uno de sus personajes más entrañables ante la tristeza de sus compañeros.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este lunes no fue una más para la pantalla de El 9 Televida. El reality que conduce Wanda Nara puso a prueba a seis participantes que portaban el temido delantal negro: Andy Chango, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Marixa Balli y Susana Roccasalvo. El desafío, presentado por el exigente Damián Betular, consistía en elaborar un plato con un ingrediente premium, la centolla patagónica, en apenas 60 minutos de reloj.

Lo que parecía una oportunidad para brillar se transformó en una pesadilla para el actor. Miguel Ángel Rodríguez sufrió serios percances durante la manipulación de la proteína principal. Los nervios le jugaron una mala pasada, provocando gritos de desesperación similares a los que vivió noches atrás cuando sufrió el polémico robo de una crema que lo condenó a esta instancia. Finalmente, presentó un risotto de centolla que, si bien tenía buen sabor para el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, falló drásticamente en su aspecto visual y la prolijidad.

Tras salvar al Chino Leunis, el jurado dejó en el duelo final a la empresaria Marixa Balli y al humorista. La decisión fue tajante y la salida de Rodríguez se concretó entre lágrimas y aplausos. Evangelina Anderson, visiblemente afectada, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales destacando su generosidad. “Nos vas a hacer mucha falta. GRACIAS por todos los momentos compartidos”, escribió la modelo en una foto junto al eliminado en su historia de Instagram.

Por su parte, el actor se despidió con un video íntimo agradeciendo al público y recordando con humor sus 80 programas de competencia. “Fue un campañón, retirate con la honra”, afirmó cerrando su ciclo con el clásico “good show” de su referente, Tato Bores, dejando una huella imborrable en la televisión argentina.

No te pierdas las últimas semanas de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.