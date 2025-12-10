El 9 Televida suma un nuevo programa de entretenimiento a tus sábados: “Juego Chino”

Desde este sábado 13 de diciembre, a las 21.30 hs, llega a El 9 Televida “Juego Chino”. Un programa que combina humor ácido, preguntas filosas y desafíos desopilantes con las figuras más reconocidas del espectáculo.

La tercera temporada de “Juego Chino”, el ciclo conducido por Guillermo “El Pelado” López, llega a Mendoza, a la pantalla de El 9 Televida, con su ya clásica combinación de humor ácido, preguntas punzantes y desafíos inesperados, siempre de la mano de las figuras más destacadas del espectáculo.

En esta nueva entrega, el programa vuelve recargado: pruebas renovadas, invitados de primera línea y un clima competitivo que se enciende minuto a minuto. La apuesta sigue siendo la misma que lo convirtió en un éxito: un formato que mezcla juego, humor y revelaciones personales que sorprenden incluso a los protagonistas.

Para el episodio debut, El Pelado recibirá a Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, en un mano a mano que promete impacto y diversión. Además de aceptar los desafíos del “Juego Chino”, el músico abrirá su mundo privado con confesiones inéditas sobre su vida y su carrera, en un intercambio que dará que hablar.

De qué trata el Juego Chino El conductor recibirá a un invitado famoso y el participante deberá contestar un cuestionario de preguntas. Luego, lo desafiará a participar del propio juego en el que consiste en embocar una pelotita de tenis en un recipiente ubicado en la planta baja, desde una altura muy alta. En la última temporada de Juego Chino con el Pelado López, se implementó una sección en la que jugaron los vecinos de diferentes barrios. Este consistía en que tenían la posibilidad de competir desde sus balcones para ser el ganador del premio en caso de acertar la mayoría de respuestas.