El 9 Televida se viste de fiestas y te trae un estreno local: A las Brasas, especial fiestas

El programa de televisión culinario de Mendoza más reconocido y premiado de la televisión llega con una edición especial para las fiestas. Desde este sábado a las 22 horas por El 9 Televida, Nico Bedorrou y sus chicos encienden los fuegos, de nuevo.

Desde el próximo sábado 06 de diciembre, vuelve el programa culinario líder a El 9 Televida con una temática exclusiva muy pedida y esperada: “A las Brasas: especial fiestas”. Nico Bedorrou y su equipo encienden los fuegos con propuestas simples e ideales para esta época del año.

En su 13° temporada, el programa de gastronomía líder de Mendoza nos invita a celebrar la magia de estar juntos en la gran mesa de estas fiestas. Nico Bedorrou junto a su equipo nos acompañará en una edición excepcional, conectando el espíritu navideño y la prosperidad del Año Nuevo con increíbles recetas. Cada plato será un motivo para reunirnos, brindar y compartir lo mejor de la cocina de A las Brasas.

Recetas simples, frescas y muy al estilo de Nico Bedorrou como el pan dulce en maceta, ensaladas, postres y carnes, todo para que te luzcas en estas fiestas de fin de año.

Serán 4 programas especiales que se emitirán los sábados, y además verán una repetición para quienes no llegaron a verlo, los domingos a las 12.30 del mediodía. Una propuesta pensada para emocionar, sorprender y renovar el ritual de este diciembre.

No te pierdas este próximo sábado 06 de diciembre a las 22 horas A las Brasas: especial fiestas por El 9 Televida.