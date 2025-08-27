“Ehhh no me tenían ni fe cul…, aguante”: Luck Ra empezó a definir su equipo en los Playoffs de La Voz Argentina

Este martes fue el turno de Luck Ra para empezar a definir el listado de nombres de su equipo para llevar de cara a la final de La Voz Argentina. Mirá qué decidió el cordobés.

Este martes, el mejor estilo cordobés, y sobrados de humor, “el Primo”, como le dicen a Luck Ra, tuvo que definir el listado de nombres de su equipo en la etapa de los Playoffs de La Voz Argentina. Con halagos para todos sus participantes el creador de La Morocha se la vio complicada al momento de dar los cinco nombres de cara a la final del talent show de El 9 Televida que está cada vez más cerca.

La dinámica de los Playoffs, etapa clave del talent show de El 9 Televida, exige que cada coach escuche a los 11 integrantes de su equipo y, tras sus presentaciones, elija quiénes continúan en competencia. La suerte del resto de los participantes queda sujeto a la votación de la audiencia, que tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes más.

En esta ocasión, la responsabilidad recayó sobre Luck Ra, quien, tras escuchar las interpretaciones de su equipo, debió tomar una decisión que, según sus propias palabras, consideró “injusta” por el nivel de talento demostrado. De hecho, rescató que todos los demás jurados halagaron a team porque fue el que más mejoró desde la etapa anterior, ante lo que con humor, el cordobés, resaltó diciendo: “Ehhh no me tenían ni fe culiado, aguante”, desatando una carcajada pareja en el estudio.

“Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes“, reveló el coach cordobés en primer lugar. Luego, fue el turno del segundo nombre, y ese fue: Nathalie Aponte.

El tercer participante que eligió para seguir en el Team Luck Ra es Lucas Barros. “Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén consientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego”, comentó.

“Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar”, dijo y salvó a Emma Roach. Por último, el coach dijo que estaba entre dos participantes, pero confirmó que Federico Mestre sigue en el Team Luck Ra.

Una vez pasado este momento, Nico Occhiato anunció que se abría la votación para que el público decida el destino de los otros seis participantes: Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Eduardo Desimone y Lucía Lencina.

Para saber cómo siguen los Playoffs de La Voz Argentina, no te pierdas el programa de este miércoles al término de Amor a Cualquier Precio, en El 9 Televida.