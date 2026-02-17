Efecto rebote: ¿por qué las dietas milagro fallan?

Popularmente conocido como “efecto rebote”, este fenómeno no suele ser un síntoma de falta de voluntad, sino la respuesta biológica de un cuerpo que intenta protegerse de una restricción extrema.

El ciclo de perder peso rápidamente para luego recuperarlo con creces es una de las experiencias más frustrantes en el camino hacia el bienestar. “Entender que no existen fórmulas mágicas universales y que cada organismo requiere un plan adaptado a su realidad es el primer paso para abandonar la cultura de la dieta y abrazar, de una vez por todas, la cultura de los hábitos”, apunta la licenciada en nutrición María de los Ángeles Giménez.

Una historia conocida

La escena se repite constantemente: una persona decide someterse a una dieta restrictiva, elimina grupos de alimentos completos, reduce drásticamente las calorías y, en pocas semanas, la balanza muestra un descenso notable. Sin embargo, al poco tiempo de alcanzar la meta o abandonar el régimen por agotamiento, el peso regresa, a menudo superando el punto de partida. ¿Qué salió mal? ¿Fracasó la persona o fracasó la dieta?

La fisiología de la supervivencia

“El cuerpo humano está diseñado para la supervivencia, no para la estética. Cuando nos sometemos a una restricción calórica severa, el cerebro interpreta que hay una situación de escasez o hambruna. En respuesta, el metabolismo se ralentiza para ahorrar energía y las hormonas del hambre (como la ghrelina) se disparan, mientras que las de la saciedad (como la leptina) disminuyen.

Al terminar la dieta, el metabolismo sigue lento y el cuerpo entra en un modo de almacenamiento eficiente, acumulando reservas de grasa rápidamente ante la posibilidad de una nueva carestía. Este es el origen biológico del efecto rebote: una defensa natural contra lo que el organismo percibe como una agresión”, argumenta Giménez.

-¿Es un error tener una fórmula general?

Uno de los grandes fallos de la industria de la nutrición ha sido intentar vender una fórmula única para todos. La realidad es que cada individuo tiene un contexto biológico, social y emocional diferente.

Un plan que funciona para un atleta joven no es apto para una persona con un trabajo sedentario de diez horas.

La genética, el historial clínico, el nivel de estrés y la calidad del sueño influyen en cómo procesamos los alimentos.

La personalización no es un lujo, es una necesidad. Un plan alimentario debe ajustarse a la realidad del paciente para que pueda sostenerse en el tiempo sin generar angustia ni privaciones innecesarias.

El valor de los hábitos alimentarios

Según la profesional “la palabra “dieta” tiene una connotación de inicio y fin. Por el contrario, los hábitos alimentarios son para siempre. La clave del éxito a largo plazo no reside en comer menos, sino en aprender a comer mejor. Esto implica:

Escucha interna: Aprender a distinguir el hambre real del hambre emocional.

Aprender a distinguir el hambre real del hambre emocional. Calidad sobre cantidad: Priorizar alimentos reales (frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad) por sobre los ultraprocesados.

Priorizar alimentos reales (frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad) por sobre los ultraprocesados. Sostenibilidad: Si el plan que estás siguiendo no te imaginas haciéndolo dentro de un año, entonces no es el plan adecuado para ti”.

Ejercicio y el equilibrio de los “permitidos”

Para evitar el rebote, el enfoque debe ser integral. El ejercicio físico no debe verse como un castigo por lo que se comió, sino como una herramienta para mantener la masa muscular, que es metabólicamente activa y ayuda a que el cuerpo queme energía de forma eficiente incluso en reposo.

Por otro lado, la psicología del “permitido” debe cambiar. Catalogar alimentos como “prohibidos” solo aumenta el deseo y la probabilidad de un atracón. El equilibrio real reside en la flexibilidad: poder disfrutar de una comida social o un gusto personal sin culpa, entendiendo que una sola comida no arruina un proceso, así como una sola ensalada no construye la salud.

Consejos para un cambio duradero

-Buscá ayuda profesional: Un nutricionista te ayudará a diseñar un plan basado en tu metabolismo y objetivos reales.

-No busques atajos: La pérdida de peso saludable es gradual (entre 0.5 y 1 kg por semana).

-Priorizá el sueño: La falta de descanso altera las hormonas del hambre y fomenta la ganancia de grasa.

-Enfocate en la salud, no solo en el peso: La balanza es solo un número; la energía, el humor y la digestión son indicadores mucho más

La paz con la comida

“Superar el efecto rebote requiere un cambio de mentalidad profundo. Se trata de dejar de luchar contra el cuerpo para empezar a trabajar con él. Cuando el objetivo deja de ser ‘llegar a un peso’ y pasa a ser ‘construir una vida saludable’, el rebote desaparece, porque ya no hay una dieta que terminar, sino una vida que disfrutar”.

