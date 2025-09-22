Efecto rebote: cuáles son las causas y cómo evitarlo

El llamado “efecto rebote” es un fenómeno frustrante y común. Lejos de ser un simple capricho del metabolismo, es una compleja respuesta biológica y psicológica a las dietas extremas y a la falta de un cambio de hábitos sostenido. Te contamos por qué se produce y cómo un enfoque integral es la clave para una gestión del peso a largo plazo.

El camino hacia la pérdida de peso suele estar lleno de desafíos. Uno de los más frustrantes es el llamado “efecto rebote”, que se manifiesta cuando, tras haber adelgazado, se recupera el peso perdido, y a menudo, incluso se gana más. Es una experiencia que desanima a millones de personas y que las hace dudar de su capacidad para mantener un peso saludable. Sin embargo, este fenómeno no es un fracaso personal, sino una compleja respuesta del cuerpo a una agresión: las dietas restrictivas y sin un cambio de hábitos real. Comprender sus causas es el primer paso para evitarlo.

Causas del efecto rebote

“El principal responsable del efecto rebote es la adaptación metabólica. Cuando se sigue una dieta muy baja en calorías, el cuerpo interpreta esta restricción como una señal de escasez y entra en un ‘modo de supervivencia’. Para conservar energía, el metabolismo se ralentiza. Esta adaptación es un mecanismo de defensa biológico, una herencia de nuestros ancestros, que aseguraba la supervivencia en tiempos de hambruna”, explicó Jorge Pujol, médico especialista en obesidad.

-¿Qué es lo más peligroso en este sentido?

Además, al perder peso de forma rápida, no solo se pierde grasa, sino también masa muscular, que es metabólicamente más activa que la grasa. En otras palabras, los músculos queman más calorías en reposo que la grasa. Como resultado, al finalizar la dieta, el cuerpo se encuentra en un estado en el que su metabolismo es más lento y su capacidad para quemar calorías es menor. Cuando la persona regresa a los hábitos alimentarios previos a la dieta, el cuerpo, con su metabolismo más lento, almacena esas calorías adicionales con mayor eficiencia, llevando a la inevitable recuperación del peso.

Cómo evitarlo

“Evitar el efecto rebote no se trata de hacer una dieta más estricta, sino de adoptar un enfoque integral y sostenible para la pérdida de peso. La clave está en no ver la alimentación saludable como una fase temporal, sino como una forma de vida”, puntualiza Pujol.

Una de las estrategias más efectivas es evitar las dietas restrictivas y “milagrosas”. Estas dietas prometen resultados rápidos, pero son insostenibles en el tiempo. En su lugar, se recomienda un déficit calórico moderado, es decir, consumir menos calorías de las que se queman, pero sin llegar a un punto en el que el cuerpo se sienta “amenazado”. Un nutricionista puede ayudarnos a diseñar un plan de alimentación que sea efectivo y que, al mismo tiempo, te permita disfrutar de la comida y obtener todos los nutrientes que tu cuerpo necesita.

Tips para modificar hábitos sin restricciones

La modificación de hábitos no implica privaciones, sino elecciones más inteligentes. La mentalidad de “prohibir” ciertos alimentos a menudo conduce al deseo y, eventualmente, a la ingesta excesiva. En su lugar, el objetivo es aprender a comer de forma consciente y a incorporar el movimiento en nuestra rutina sin que se sienta como una obligación. Algunos tips:

No te saltees comidas: Comé de forma regular para mantener tu metabolismo activo. Saltarse comidas puede hacer que llegues a la siguiente con un hambre desmedido y termines comiendo en exceso.

Aumentá la actividad física: No te centres solo en el gimnasio. Caminar, usar las escaleras, trabajar en el jardín o bailar en casa también cuentan. La constancia es más importante que la intensidad.

Mejorá la calidad de tu alimentación: En lugar de obsesionarte con las calorías, enfocate en la calidad de los alimentos. Priorizá frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Esto te hará sentir más saciedad y mejorará tu salud en general.

Dormí lo suficiente: La falta de sueño altera las hormonas que regulan el apetito, lo que puede llevar a un aumento de peso.

“El efecto rebote es un recordatorio de que nuestro cuerpo no es una máquina de quemar calorías, sino un organismo complejo que responde a las señales que le damos. Al adoptar un enfoque integral, centrado en la salud a largo plazo y no en los resultados inmediatos, podemos romper el ciclo del rebote y alcanzar un bienestar duradero”, concluyó Pujol.