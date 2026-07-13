Echaron a Zoe Bogach de los streams de Gran Hermano, denunció injusticia y va con abogados

La exparticipante de Gran Hermano reveló que la producción la bajó del ciclo La Jugada por sus declaraciones y su campaña contra Manuel. Sin embargo, asesorada legalmente, tomó una drástica decisión para frenar el despido.

El clima alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada está al rojo vivo, y esta vez el escándalo estalló con total fuerza fuera de la casa. En plena previa de la gala de eliminación de este lunes 13 de julio, Zoe Bogach sacudió las redes sociales al anunciar que fue desvinculada de los streams oficiales de Telefe, apuntando directamente contra la producción por lo que considera una decisión totalmente arbitraria.

A través de comunicados en sus cuentas de X e Instagram, la influencer rompió el silencio, detalló los motivos que le dieron para bajarla de La Jugada y encendió las alarmas al confirmar que el conflicto ahora pasó a un terreno legal.

Los motivos de la producción: internas, roces y campaña contra Manuel

Según relató la propia Zoe, el llamado telefónico por parte de los productores del canal fue tajante, argumentando que sus reiteradas opiniones sin filtro no cayeron bien en las altas esferas del reality.

“Hoy no voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron”, comenzó disparando la joven.

Acto seguido, Bogach no dudó en ventilar los nombres propios que formaron parte del reclamo de Telefe, exponiendo las internas con sus compañeras de panel y su postura pública sobre el juego:

Conflictos con Mica Viciconte y Daniela Celis: “Yo ya había aclarado que no tengo ningún problema con Mica ni con Dani, incluso les pedí disculpas públicamente porque son mis compañeras y realmente está la mejor con las dos” , aclaró.

Roces con Romina Uhrig: La producción le remarcó comentarios cruzados con la exdiputada.

La campaña contra Manuel Ibero: Zoe admitió que el verdadero detonante de su salida habría sido su militancia digital para eliminar al participante más cuestionado de la semana: “Sinceramente, siento que tampoco cayó bien que estuviera haciendo campaña contra Manuel”.

Visiblemente dolida por el desaire, la mediática recordó que venía defendiendo la camiseta del canal ante las críticas externas: “Lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano ante una chica que intentó rebajarme. Respondí con orgullo que estaba agradecida por el trabajo. Pero bueno, me voy con la tranquilidad de haber sido auténtica”.

La contraofensiva legal: “Nos vemos ahí”

Cuando todo parecía indicar que la salida de Zoe del canal de streaming era un hecho consumado, la trama dio un vuelco absoluto. Pocos minutos después de sus primeras publicaciones, la influencer volvió a reportarse en las redes para anunciar una estrategia legal que dejó descolocada a la producción.

Asesorada de urgencia por su equipo de abogados, Bogach descubrió que el despido telefónico carecía de validez legal y que podía tratarse de una “trampa” contractual para acusarla de abandono de tareas.

“Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí”, sentenció desafiante.

De esta manera, plantándose de manos contra las directivas del canal, Zoe confirmó que asistirá de igual forma a cumplir con su horario de aire, desatando una tensión sin precedentes en los pasillos de los streams oficiales.