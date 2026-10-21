¡Durísimo cruce en la cocina! Campi se hizo el canchero a la italiana y Martitegui lo destrozó: “Es una aberración”

La noche de pastas caseras en MasterChef Celebrity pasó de la ilusión del homenaje familiar a un insólito desastre culinario. Confioso de sus raíces, Campi intentó deslumbrar al jurado hablando en fluido italiano y rallando un enorme bloque de queso en vivo. Sin embargo, su propuesta de sorrentinos con salsa de cebolla indignó por completo a Germán Martitegui y Damián Betular.

La búsqueda de revancha o la confianza ciega en las raíces familiares a veces pueden jugar una pésima pasada en las cocinas más exigentes del país. En el arranque de la cuarta semana de MasterChef Celebrity por El 9 Televida, el actor y comediante Campi decidió jugarse el todo por el todo con una receta de sorrentinos rellenos de ricota, panceta y queso crema con salsa de cebolla.

Dispuesto a armar un show frente al estrado, el participante se presentó hablando en fluido italiano e intentó terminar el emplatado rallando un gigantesco trozo de queso directamente frente a los jueces.

“Odio la pasta con queso”: el primer freno del jurado

Antes de que pudiera espolvorear la preparación, Germán Martitegui lo frenó en seco con una advertencia fulminante:

El rechazo al queso: “Odio la pasta con queso” , lanzó categóricamente Martitegui. Ante el aval de Damián Betular a esa postura y el rescate de Maru Botana (quien dijo que a ella sí le gustaba), el humorista terminó regalándole el queso a la pastelera para salir del paso.

El llamado a la solidaridad: Al enterarse de que toda la familia italiana del actor estaba mirando el programa para evaluar su desempeño, Martitegui lanzó una advertencia irónica a la audiencia: “Voy a pedirle a tu familia italiana que apague la televisión, tómense cinco minutos”.

“A nadie se le ocurre procesar cebolla cruda con crema”

La verdadera catástrofe llegó al momento de la degustación. Los chefs notaron de inmediato que la salsa de cebolla era prácticamente inexistente en el plato, a pesar de que el participante utilizó una pieza entera para su elaboración: “El relleno y la pasta están bien, pero la salsa es una aberración, es como una cebolla cruda procesada con crema, no la logro entender. A nadie se le puede ocurrir hacer eso”, disparó Germán Martitegui sin filtro.

Ante la confesión de Campi de que efectivamente había procesado la cebolla cruda con crema, la indignación en el estrado fue total. Damián Betular completó el duro panorama sentenciando que la salsa era “una barbaridad”.

Tras pedirle disculpas públicas a la comunidad italiana, el humorista se retiró de la zona de degustación dialogando en italiano con Wanda Nara. La conductora le preguntó con gracia: “Lo lamento mucho por tu familia, ¿qué estará haciendo la abuela, llorando en casa?”, a lo que el participante remató con su clásico humor negro: “No, la abuela está muerta”, cerrando una noche para el olvido en la competencia.

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Y cada noche disfrutá del programa al término de Bahar en la pantalla de El 9 Televida.