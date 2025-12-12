Duelo de sánguches y semana dedicada al deporte mediante, pidieron tarjeta roja directa para un participante de MasterChef Celebrity

Se picó en las cocinas más famosas del país. El duelo de sándwiches de bondiola terminó con un cruce picante: Andy denunció que el Turco le robó ingredientes y pidió que lo eliminaran por romper el fair play de la competencia.

Masterchef Celebrity dio inicio este jueves en la emisión que se vio en Mendoza en El 9 Televida, a la semana de las olimpiadas. Con propuestas gastronómicas y desafíos para los participantes relacionados a los deportes se vivió una noche de mucha adrenalina que incluyó un pedido de expulsión directa por tarjeta roja a los árbitros de la jornada, que fueron los jurados.

El desafío de la noche consistió en realizar comida de cancha. Pero no fue todo. Marixa Balli fue la encargada de definir los duelos y qué deberán cocinar, ya que tenía la medalla dorada de la semana pasada, y eligió que el Turco Husaín y Andy Chango cocinarían sándwich de bondiola.

El primero en presentar su plato fue el Turco y tuvo una buena devolución. Pero cuando fue el turno de Andy, se estaba acercando a presentar su plato y Wanda le preguntó al Turco si no le tiene miedo y él afirmó que no porque no puede ni caminar, entonces Andy expresó enojado: “Callate muerto”.

“Antes de que lo prueben quiero pedir la eliminación directa del Turco Husaín por no respetar el fair play, me robó dos huevos y está filmado, pido la eliminación directa“, sentenció Chango.

Y luego añadió, “y no sé si supera el alcohol en sangre”... para cuando terminó de decir la frase, Andy Chango ya todos estaban riéndose a más no poder en el estudio.

