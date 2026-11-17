MasterChef Celebrity cerró con un mano a mano de altísimo nivel gastronómico entre Marta Fort y Rocío Robles. En una gala atravesada por pausas de entrenamiento físico guiadas por Sol Pérez y el desafío de incorporar yogurt en un plato libre, ambas participantes deslumbraron al jurado con propuestas opuestas pero impecables.

Bajo la consigna de elaborar un plato libre dulce o salado con yogurt obligatorio —mientras interrumpían la cocción para realizar rutinas físicas junto a Sol Pérez—, el certamen encontró a sus dos grandes figuras de la jornada en Marta Fort y Rocío Robles. En una noche que esperaba completar su último lugar en el balcón del programa de cocina más visto del país y que vos disfrutás en Mendoza por El 9 Televida.

El salmón de Marta Fort que recordó a un clásico de Dolli Irigoyen

Apostando por lo salado y la técnica precisa, Marta Fort presentó un salmón apanado con costra de pistacho, coliflor, hongos salteados y salsa de yogurt con eneldo. La ejecución cosechó elogios inmediatos de los tres chefs: “La croute está espectacular”, celebró Maru Botana.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó de la mano de Dolli Irigoyen, quien destacó la evolución estética de la joven y le hizo una comparación que la hizo ruborizar: “Hay un plato emblemático en mis restaurantes que es el lenguado con croute de berenjenas. Esto es una cosa parecida y es un excelente plato”. Sorprendida y agradecida, la hija de Ricardo Fort respondió: “Es la primera vez que hago esto y me alegro de que haya salido parecido a tu versión”.

La apuesta dulce de Rocío Robles y la definición final

En la vereda opuesta, Rocío Robles se arriesgó en el terreno de la pastelería con una torta vasca acompañada con crema de menta y salsa de frutilla. Desde el primer vistazo, el emplatado captó toda la atención del estrado, que se acercó en bloque a observar el punto de cocción. “Te felicito, te la jugaste. Te salió, se cocinó, tiene un sabor sutil y quedó bárbaro todo”, la felicitó Maru, mientras que Damián Betular aclaró con humor que “vasca no es”, aunque reconoció que estaba deliciosa y que solo le habría sumado un poco más de salsa de frutilla.

Al cierre de la gala, Betular llamó a ambas al frente para anunciar el veredicto: “Fueron dos caminos distintos. Uno hacia lo salado y otro hacia lo dulce. Uno hacia la innovación y otro hacia el de los sabores bien ejecutados. Hay un solo lugar en el balcón”. Finalmente, el pastelero confirmó que, por muy poco, Marta Fort se convertía en la salvada de la noche.

De esta manera, Rocío Robles deberá afrontar la séptima gala de eliminación junto a Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel y Edith Hermida.

Seguí todas las galas, las definiciones más vibrantes y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.