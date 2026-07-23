Dramático adelanto de Bahar: secuestran a Bahar, Çagla y Rengin

La búsqueda de la verdad se transformará en una trampa mortal. Tras la confesión de Rengin sobre los maltratos del director del hospital, una traición inesperada terminará con las tres doctoras cautivas en una locación desconocida. Así se viene el tanque turco de las noches de El 9 Televida.

Los próximos capítulos de Bahar, la exitosa ficción turca que atrapa cada noche a la audiencia en la pantalla de El 9 Televida, alcanzarán un nivel de tensión extrema. La ambición y el peligro de Tura, el temido director del hospital, se cobrarán tres nuevas víctimas en un desesperado intento por silenciar la verdad.

Todo comenzará cuando Rengin rompa el silencio ante Bahar y Çagla. Quebrada emocionalmente y superada por la situación, la ginecóloga confesará que fue víctima de agresiones por parte de Tura y que la obligó a firmar documentos clave del hospital sin permitirle leerlos. Ante la gravedad del caso, Bahar y su incondicional amiga no dudarán en involucrarse para protegerla y buscar pruebas en su contra.

Una dolorosa traición y una amenaza directa a los hijos

En su afán por conseguir elementos que comprometan al director, Çagla cometerá un grave error estratégico: le pedirá ayuda a una de sus pacientes, quien resulta ser la exnovia de Tura. Lejos de colaborar, la mujer traicionará la confianza de la médica y alertará de inmediato al director de que Bahar y Çagla lo están investigando.

La respuesta de Tura será implacable. Mientras las amigas esperan a un supuesto testigo con pruebas contundentes, dos peligrosos hombres irrumpirán en el lugar. Para evitar cualquier intento de resistencia, los secuestradores lanzarán una amenaza desgarradora: si no obedecen sus órdenes, les harán daño a Umay y Uras.

Acorraladas y sin margen de maniobra, Bahar y Çagla deberán abordar una furgoneta a ciegas, sabiendo que detrás del movimiento se encuentra la sombra del director.

El shock al llegar al cautiverio: Rengin también está atrapada

El viaje a ciegas culminará en una casa aislada y desconocida. Al ingresar al inmueble, las dos amigas sufrirán un verdadero shock al descubrir a la tercera víctima de la venganza: los hombres de Tura también habrán secuestrado a Rengin.

Con las tres reunidas en el mismo lugar, el pánico se apoderará de la escena. Ninguna comprenderá hasta dónde es capaz de llegar el director del hospital para cubrir sus delitos, pero sabrán que sus vidas corren un peligro inminente.

¿Qué planea hacer Tura con las tres doctoras? ¿Habrá alguien capaz de notar sus ausencias y rescatarlas a tiempo antes de que sea tarde?

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