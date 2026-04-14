Dramática eliminación en Gran Hermano: Lola abandonó la casa y el llanto desconsolado de un compañero se volvió viral

En una gala marcada por la tensión y el contraste de personalidades, Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada del reality de El 9 Televida. Sin embargo, más allá de su salida, lo que sacudió las redes sociales fue la desgarradora reacción de Manuel Ibero.

La noche del lunes en Gran Hermano: Generación Dorada fue una verdadera montaña rusa de emociones. En una gala marcada por la tensión y el contraste de personalidades, Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada del reality de El 9 Televida. Sin embargo, más allá de su salida, lo que sacudió las redes sociales fue la desgarradora reacción de Manuel Ibero.

Un mano a mano de alto voltaje

La definición quedó en manos del público tras la salvación inicial de La Maciel, quien salió de placa con apenas el 26,9% de los votos. El duelo final enfrentó a dos polos opuestos: la influencer de Bariloche y Brian Sarmiento, uno de los jugadores más polémicos de esta edición.

Al anunciarse que Lola debía abandonar la casa, la escena fue cinematográfica. Mientras Brian celebraba con una euforia desmedida su continuidad en el juego, la tristeza se apoderaba de gran parte de los compañeros de la influencer, quienes la rodearon en una despedida cargada de afecto.

Manuel Ibero: un mar de lágrimas

Sin duda, la imagen de la noche fue el llanto desconsolado de Manuel Ibero. El participante rompió en llanto de manera inmediata al conocer el veredicto, teniendo que ser contenido por varios de sus compañeros. Manu, que venía protagonizando algunos cruces por celos junto a Luana Fernández y Lolo Poggio, se mostró profundamente conmovido, incluso después de que la influencer cruzara la puerta principal.

Lolo Poggio intentó animarlo con palabras directas sobre el juego: “No hay que ser soberbios. Hay que ser lo que uno es y sentirse orgulloso de eso”, lanzó, en clara referencia al festejo de Brian y al grupo antagónico de la casa.

La verdad de Lola: ¿había un romance con Manu?

Tras salir de la casa, Lola participó de “La Cumbre” con Santiago del Moro y no esquivó las preguntas sobre su vínculo con el ex de Zoe Bogach. “Con Manu conecté mucho más que con otras personas. Me partió verlo así llorando”, confesó la joven. Sin embargo, fue categórica al cerrar la puerta a un futuro amoroso: “No estaría con Manu acá afuera ni aunque mi novio me deje ahora mismo”.

Cómo queda la casa

Con la salida de Lola, quedan 20 jugadores en competencia. La partida de la influencer se da en un momento clave: el reciente ingreso de Grecia Colmenares (en reemplazo de Andrea del Boca) y la inminente llegada del español Fabio Agostini, quien ocupará el lugar de Solange Abraham durante su intercambio en el exterior.

El clima dentro de la casa quedó más dividido que nunca: ¿logrará el grupo de Brian capitalizar esta victoria o el dolor de Manu y sus aliados marcará una nueva estrategia contra los “soberbios”?