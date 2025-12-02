Drama en su máxima expresión, lealtades puestas a prueba y decisiones que lo cambian todo en Amor a Cualquier Precio

Amor a Cualquier Precio, la novela turca éxito de las noches de El 9 Televida vive momentos trascendentales de cara a su gran final. Mirá lo que va a pasar.

En el nuevo capítulo de la tercera temporada de Amor a Cualquier Precio, la tensión en torno a los Korhan alcanza niveles impensados. Con la guerra ya desatada y la violencia a flor de piel, todo puede suceder, y sucede. Mirá lo que se viene en la novela que desde hace un año te cautiva noche tras noche en la pantalla líder de Mendoza, El 9 Televida.

Todo comienza cuando Suna decide colaborar con su familia y ayuda a confeccionar un mapa clave que permite a Ferit y a los otros hombres del clan infiltrarse en la imponente mansión de la temida “Gran Dama”. El objetivo es uno solo: capturar a Karam y hacerlo pagar por el daño causado a Ifakat. El plan resulta exitoso y logran llevarlo a una bodega, donde lo golpean en represalia. Sin embargo, lo que parecía un mensaje contundente termina siendo el inicio de un caos aún mayor.

A la mañana siguiente, Karam regresa a su casa más violento que nunca. Cegado por la ira, acusa a Abidin o incluso a su propia esposa de haberlo entregado. Mientras tanto, Seyrán e Ifakat intentan apagar otro incendio: la renuncia masiva de los orfebres del taller, quienes llevan meses sin recibir el pago correspondiente. La joven insiste en que el señor Halis no los traicionará y que solo necesitan paciencia. Aunque por un momento parece calmarse la situación, un infiltrado siembra dudas y vuelve a encender el conflicto, dejando a los Korhan en una posición delicada.

Pero lo peor está por venir. Abidin y Karam, ya enfrentados y manipulados por la ira y la desesperación, planifican un ataque por mar directamente contra la mansión Korhan. Sus hombres rodean el muelle y abren fuego sin medir consecuencias. En la terraza, Ferit, Seyrán y Suna quedan a merced del tiroteo.

La noticia de que Suna está siendo operada quiebra por completo a Abidin, que casi mata a su propio hermano. Solo la intervención de Çiçek evita una tragedia aún mayor.

Una entrega llena de drama, lealtades puestas a prueba y decisiones que cambiarán para siempre los destinos de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.