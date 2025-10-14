Dos heridos y dos participantes con devoluciones lapidarias, así arrancó MasterChef Celebrity

Este lunes se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity en El 9 Televida y ya dejó tela para cortar. Mirá.

El 9 Televida emitió este lunes el primer programa de MasterChef Celebrity edición 2025. Con la conducción de Wanda Nara y un filoso jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis las cocinas más famosas del país se volvieron a encender, esta vez; para que 24 famosos demuestren sus destrezas culinarias. Y así fue que ya en esta primera emisión el resultado final fue de 2 heridos y 2 famosas con devoluciones lapidarias de parte de los cocineros a cargo de juzgar los platos.

En este primer programa sólo 12 participantes tuvieron su primer desafío, pero no salió todo como esperaban. Es que Esteban Mirol y Andy Chango estaban cocinando y sufrieron un accidente.

En un primer momento, Andy se cortó la mano y Miguel Ángel Rodríguez se acercó a ayudar a Esteban. Sin embargo, al terminar el desafío, Wanda Nara reveló que Mirol también sufrió un accidente mientras cocinaba.

Luego del accidente, la devolución del jurado no fue favorable para la dupla, por lo que finalmente decidieron que Esteban y Andy tuvieran delantal gris y volvieran el jueves para lograr subir al balcón.

La noche del primer programa cerró con una dura devolución de parte del jurado para Momi Giardina y la Joaqui que presentaron un filet de pescado a la romana con puré bicolor.

En primer lugar, Damián Betular les preguntó por qué estaba mezclado el puré mixto, y Momi sentenció: “¿Y cómo lo querés?” A lo que el chef afirmó que al ser ‘bicolor’ debería ser de dos colores y no mezclado. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Germán Martitegui sumó: “Igual esto no tampoco es mixto… Mixto es una nube, bicolor son dos nubes, esto es un empedrado“.

“Yo creo que el puré es el resultado de la soberbia misma. Yo pasé por la mesada y les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción completamente diferentes, tengan cuidado en eso. Lo que está pasando acá es que la papá está completamente cruda”, advirtió Martitegui con severidad una vez que los tres jueces degustaron el plato.

“Una de ustedes dos puede ser la ganadora de esta competencia, pero no con esta actitud”, comentó Donato de Santis, luego aclaró: “Fue un poco irónico, justamente diciendo, bueno, todos vinieron acá para ganar”. Finalmente, el jurado decidió que Momi Giardina y la Joaqui tuvieran delantal gris y volvieran el jueves con el objetivo de lograr subir al balcón y evitar ir a la gala de eliminación.

Seguí de cerca cada emisión de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.