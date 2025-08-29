Dos detalles en una publicación de la actriz de Amor a Cualquier Precio hicieron explotar al fandom

Afra Saraçoğlu subió una historia a Instagram y lo que más llamó la atención del fandom fue la letra de la canción que la actriz de Amor a Cualquier Precio eligió, y otro detalle que según revelaría algo más….

Este viernes Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio, la novela éxito de las noches de El 9 Televida rompió el silencio que venía manteniendo en sus redes y el fandom estalló. Dos detalles llamaron la atención de sus fanáticas y de quienes siguen apostando al amor de ella con Mert Ramazan Demir. Conocé todos los detalles en esta nota.

Desde hacía varios días que el fandom que se agrupa en las redes bajo las etiquetas #MertRamazanDemir #AfraSaraçoğlu, venía con hambre de ver movimiento, sobre todo en las redes de quien le puso el cuerpo a Seyran en Yalı Çapkını. Es que desde que comenzó a rodar su nuevo proyecto, Pera, allá en julio, la joven actriz turca de 27 años apenas si publicó algo en sus redes. De hecho, la mayor parte del material que las chicas hacían circular en las redes llegaba de parte de la madre de Afra y de algunos miembros del equipo técnico de la serie.

Cabe recordar que, en medio de este silecio de redes de Saraçoğlu fue que tuvo lugar el escándalo turco del año cuando los medios de Estambul publicaron (supuestas) imágenes de, quien se suponía que hasta ese momento era su novio, Mert Ramazan Demir besando a otra chica. Luego, llegó la desmentida del actor, y posterior a eso fuertes rumores de que se volvieron a acercar en Assos, localidad a donde la actriz se encontraba rodando Pera.

Mert Ramazan Demir, por el estreno de su película y porque por estos días está filmando en Estambul su nueva serie se ha mostrado más actrivo en redes pero de Afra, nada. Hasta que este viernes, la ojiverde subió un post, que luego compartió en sus historias y allí dos cosas llamaron la atención del fandom.

La primera de ellas, es que el asiento del auto en el que la actriz se tomó la primera imagen, según el fandom, es el mismo que el de Mert. Así, los comentarios como: “Se sacó la foto el auto de su novio”, y posteos en donde comparan fotos del actor en ese mismo vehículo con la imagen reciente de Afra inundaron X.

El segundo y más trascendental detalle tiene que ver con la canción con la Afra Saraçoğlu eligió musicalizar la historia. La canción se llama Gabriela y es del grupo Katseye,un grupo femenino estadounidense formado en Los Ángeles, California, a través del reality show Dream Academy. Y lo llamativo de esto, es que la letra está en español, además de inglés, pero sobre todo, lo que dice la canción.

“Él llegó conmigo y conmigo se va, me quiere a mí no importan las demás. Sus ojos son míos, eso no va a cambiar”, dice la cantante.

Por supuesto que las reacciones del fandom en X no se hicieron esperar. Desde “LA CANCIIIOOONNNNN”, hasta “Ups” con emojis que lo dicen todo acompañado de los hashtags explotan desde hace más de 9 horas.

Vos que podés, disfrutá de este amor, de verdad, todas las noches en Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida, la novela que fue cobijo y testigo de esta historia de amor que, con altos y bajos, sigue conquistando pantallas y corazónes.