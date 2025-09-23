Donald Trump alerta sobre el paracetamol y el autismo, pero la ciencia lo contradice

La discusión sobre el uso de medicamentos comunes durante la gestación vuelve a estar en el centro del debate público, tras una serie de declaraciones del presidente de Estado Unidos se reavivaron dudas sobre su impacto en el desarrollo infantil. Desde la OMS y expertos en investigación médica y científica desmienten las afirmaciones del mandatario.

Una nueva controversia sanitaria sacude a Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió sobre un posible vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de autismo en niños. La afirmación, basada en estudios preliminares, generó reacciones inmediatas en la comunidad médica internacional, que cuestiona la solidez científica de esa relación y llama a evitar alarmismos.

El foco de la polémica se encendió con la difusión de un meta-análisis realizado por investigadores de Harvard y el Hospital Mount Sinai, que revisó más de 40 estudios con datos de más de 100.000 madres e hijos. Según sus conclusiones, cinco de seis estudios sobre autismo mostraron una asociación positiva entre el consumo prenatal de paracetamol y el diagnóstico del trastorno, con una correlación dosis-respuesta en cuatro de ellos. Sin embargo, los propios autores aclararon que no se puede establecer causalidad y que se requieren más investigaciones.

🚨 OJO: Donald Trump advierte que tomar PARACETAMOL en el embarazo podría causar AUTISMO. “Tomarlo no es bueno”, dice y anunció que la @US_FDA notificará a los médicos sobre los riesgos de este medicamento. “No lo tomen, no lo acepten. Si no puedes evitarlo, lucha con todas tus… pic.twitter.com/VX8BEMEI91 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 23, 2025

A raíz de estos resultados, el gobierno estadounidense anunció que formalizará una advertencia sobre el uso de paracetamol en embarazadas, y el presidente Trump incluso sugirió el uso de leucovorina como tratamiento para el autismo, una propuesta que no cuenta con respaldo científico. La medida fue criticada por especialistas en salud pública, que advierten sobre el riesgo de generar confusión en la población y de desincentivar el uso de medicamentos seguros sin fundamentos sólidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció rápidamente para desmentir la existencia de evidencia concluyente. “Las pruebas siguen siendo inconsistentes”, afirmó el portavoz Tarik Jasarevic, y agregó que “la ingesta de cualquier medicamento durante el embarazo debe hacerse bajo supervisión médica”. La OMS también rechazó cualquier vínculo entre las vacunas infantiles y el autismo, otro punto que el presidente estadounidense mencionó en sus declaraciones.

Desde el ámbito académico, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sostuvo que el paracetamol continúa siendo considerado seguro durante el embarazo cuando se utiliza de forma moderada y bajo indicación médica. “Suspender su uso sin motivo puede ser más perjudicial que beneficioso”, señalaron en un comunicado, recordando que la fiebre no tratada también puede afectar el desarrollo fetal.

La controversia se amplificó en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron las búsquedas relacionadas con “paracetamol y autismo”, “medicamentos en el embarazo” y “seguridad del acetaminofén”. En paralelo, especialistas en epidemiología advierten que los estudios observacionales, como los citados por el gobierno, no permiten distinguir entre el efecto del medicamento y el de la condición que motivó su uso.

En este contexto, la comunidad médica internacional insiste en que no hay consenso científico que respalde las advertencias del gobierno de Trump. Mientras tanto, organizaciones como la OMS y los principales colegios médicos recomiendan mantener la calma, seguir las indicaciones profesionales y evitar decisiones basadas en información incompleta.