Domingo de fiesta en La Peña de Morfi: se revelaron los imponentes artistas y la gran actriz que visitarán el programa

El ciclo conducido por Diego Leuco y Carina Zampini se prepara para un mediodía repleto de música popular, cuarteto y el detrás de escena de uno de los grandes musicales del año.

Los mediodías de domingo tienen un sello indiscutido en la televisión argentina, y este 14 de junio no será la excepción. La Peña de Morfi, el histórico programa de los domingos de El 9 Televida que combina la mejor gastronomía con espectáculos en vivo, pondrá al aire una emisión imperdible bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. La imperdible grilla de invitados y los adelantos exclusivos te los contamos acá.

La casa de la música abrirá sus puertas para recibir a exponentes de primer nivel de la movida tropical y el cuarteto, garantizando un almuerzo a puro ritmo, baile y entrevistas cargadas de emoción.

Una cartelera musical de lujo

La propuesta sonora para este domingo estará encabezada por La Delio Valdez, la consagrada orquesta cooperativa de cumbia que desplegará su característico repertorio para hacer bailar a todo el estudio.

El calor del interior también estará presente de la mano de Q’Lokura, una de las bandas líderes del cuarteto cordobés actual, que llevará toda la energía de sus bailes a la pantalla. Además, el talento joven e internacional se sumará a la jornada con la presentación especial de Agustín Bernasconi, quien compartirá sus últimos trabajos solistas y sus grandes éxitos en un living que promete momentos íntimos y distendidos.

Mano a mano con Julieta Nair Calvo y los secretos de “Annie”

En el plano actoral, la gran invitada de la fecha será Julieta Nair Calvo. La reconocida actriz visitará a Leuco y Zampini para mantener una charla profunda en la que repasará su presente como madre y el arrollador éxito de Annie, el famoso musical internacional que brilla en la cartelera del Teatro Broadway.

Julieta, quien interpreta a la luminosa secretaria Grace en la obra, revelará las internas y los secretos de esta megaproducción que invita a reconectar con la esperanza y el amor incondicional. El espectáculo cuenta además con un elenco de primer nivel compuesto por Miguel Ángel Rodríguez (como el millonario Oliver Warbucks) y una irreconocible Lizy Tagliani, quien sorprende al público en la piel de la desalineada y exagerada villana del orfanato, Miss Hannigan.

Cocina, humor y todo el deporte dominical

Como ya es una sana costumbre en el ciclo, las hornallas estarán comandadas por Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes enseñarán el paso a paso de los platos ideales para el almuerzo familiar. Por su parte, las risas estarán aseguradas gracias al staff de humoristas integrado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

Por último, el debate futbolero e informal tendrá su espacio exclusivo en “Lo del Turco”, la sección liderada por el exjugador Claudio “Turco” Husaín para palpitar la jornada deportiva del fin de semana.

Prepará el almuerzo y disponete a vivir un domingo diferente. Descubrí las recetas del programa y disfrutá de toda la emisión en vivo por la pantalla de El 9 Televida.