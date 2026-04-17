Domingo de estrellas en La Peña de Morfi: el regreso de Lizy Tagliani y una visita internacional de lujo

El programa que ya es un clásico de los domingos mendocinos promete una jornada cargada de nostalgia, música en vivo y entrevistas exclusivas.

Este domingo, la pantalla de El 9 Televida se prepara para recibir una nueva emisión de La Peña de Morfi. Bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa que ya es un clásico en Mendoza promete una jornada cargada de nostalgia, música en vivo y entrevistas exclusivas.

El regreso de Lizy Tagliani a la “Pulpería”

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la visita de Lizy Tagliani. La exconductora del ciclo volverá a la casa, pero esta vez en calidad de invitada especial. Lizy pasará por “La Pulpería” para mantener una charla a fondo donde, fiel a su estilo, no faltarán las risas, las anécdotas desopilantes y la emoción por reencontrarse con el equipo.

Thalía: Una entrevista exclusiva desde México

El plato fuerte internacional lo dará la estrella mexicana Thalía. En un encuentro íntimo y exclusivo, la cantante y actriz conversará con el programa sobre su presente artístico, su carrera y su relación con el público argentino. Será una oportunidad única para ver a la “Reina de las Telenovelas” en un mano a mano imperdible.

Música para todos los gustos y previa de Superclásico

El escenario de la música recibirá al maestro de la canción, Paz Martínez, quien traerá sus clásicos románticos inolvidables. Además, el “folklorazo” llegará de la mano de la dulce voz de Maggie Cullen y la trayectoria legendaria de Los 4 de Córdoba. El ritmo joven estará presente con el show de Un Poco de Ruido, que pondrá a bailar a todos en sus casas.

Por otro lado, en la sección “Lo del Turco”, el exfutbolista Maxi López visitará el programa en la previa de una nueva edición del Superclásico para analizar el presente del fútbol y contar detalles de su vida en el exterior.

Como cada domingo, no faltarán las recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, junto al humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola para completar una tarde de fiesta.

No te lo pierdas: este domingo a partir de las 13:00 hs por Canal 9 Televida.