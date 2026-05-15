Domingo a pura música en La Peña de Morfi: folklore, cumbia y la visita de una figura de Gran Hermano

Bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el clásico de los domingos que se disfruta por la pantalla de El 9 Televida presentará una propuesta que combina el carisma de la cumbia, la profundidad del folklore y el análisis del reality del momento.

La Peña de Morfi ya tiene todo listo para convertir el mediodía de este domingo 17 de mayo en una verdadera fiesta popular. Bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el clásico de Telefe que se disfruta por la pantalla de El 9 Televida presentará una propuesta que combina el carisma de la cumbia, la profundidad del folklore y el análisis del reality del momento.

Una tarde de ritmos variados

El estudio se llenará de movimiento con la presencia de El Polaco, quien llevará sus hits más emblemáticos para poner a bailar a todos. En sintonía con los nuevos fenómenos musicales, también dirá presente Valentino Merlo, el joven rosarino que es furor en redes y plataformas, consolidándose como una de las revelaciones del año.

El folklore, infaltable en la mesa de los domingos, llegará por partida doble: la mítica Teresa Parodi aportará su jerarquía y compromiso, mientras que Lázaro Caballero representará la fuerza de la tradición formoseña.

El análisis de Gran Hermano con “La Tora”

Más allá de la música, el programa contará con la visita de Lucila “La Tora” Villar. En una etapa clave de Gran Hermano, donde la sanción a Cinzia y el inminente repechaje tienen al público en vilo, la exjugadora se sumará a la charla para aportar su mirada experta sobre lo que sucede dentro de la casa más famosa.

El equipo de siempre

Como es costumbre, la propuesta gastronómica estará a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes compartirán sus secretos de cocina, mientras que el Turco Husain repasará la actualidad deportiva. Las risas están garantizadas con el tridente del humor integrado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola.