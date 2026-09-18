¡Domingo a pura fiesta en El 9 Televida! La Peña de Morfi recibe a Bandana, Karina y Los Midachi

El clásico de los domingos en El 9 Televida ofrecerá una grilla de primer nivel encabezada por la presentación estelar de Bandana tras su histórico paso por Popstars, shows en vivo de Karina “La Princesita”, Víctor Heredia y Jorge Rojas, y todo el humor de Los Midachi junto a La Tota.

Las tardes del fin de semana en El 9 Televida continúan siendo el punto de encuentro indiscutido para la familia. Este domingo 20 de septiembre Diego Leuco y Carina Zampini se pondrán al frente de un programa cargado de emociones, nostalgia y los mejores platos de la televisión.

La gran atracción de la jornada será el esperado regreso de Bandana. Tras haber paralizado la pantalla con su sorpresiva reaparición en Popstars a 25 años de su debut, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández volverán a hacer vibrar al público interpretando en vivo los hits que marcaron a toda una generación.

Cumbia, folclore y grandes voces de la canción argentina

El escenario de la casa más famosa de la música albergará una propuesta diversa para todos los gustos:

Karina “La Princesita”: Traerá toda la fuerza de la cumbia con sus grandes clásicos e infaltables de la música tropical.

Víctor Heredia y Jorge Rojas: Dos verdaderos baluartes de la música popular y el folclore argentino dirán presente para brindar recitales únicos y repasar sus trayectorias en entrevistas íntimas.

Humor de culto con Los Midachi y la tradicional mesa gastronómica

La cuota de risas y entretenimiento estará asegurada con un plato fuerte: la visita especial de Los Midachi junto a La Tota, quienes se sumarán a la mesa central para compartir anécdotas imperdibles. A ellos se acoplará el equipo humorístico integrado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

En las hornallas, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro desplegarán nuevas e insuperables recetas para acompañar el almuerzo del domingo, mientras que Claudio “Turco” Husaín traerá las principales novedades del mundo del deporte en su segmento “Lo del Turco”.

Viví un domingo a pura fiesta en El 9 Televida.