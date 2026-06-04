Dolor nacional: murió Marita Monteleone, la inolvidable “voz del teléfono” que acompañó a los argentinos

La emblemática locutora, periodista y cantante falleció a los 68 años. Su timbre de voz quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del país con frases históricas de la telefonía y el servicio de la hora oficial.

La radiofonía y la comunicación argentina visten un profundo lazo de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marita Monteleone a los 68 años de edad, ocurrido este miércoles. Su partida física generó una inmediata conmoción en el ambiente artístico nacional, desatando una oleada de recuerdos y homenajes en las plataformas digitales hacia la mujer que, de manera anónima para muchos rostros, formó parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Monteleone alcanzó una popularidad verdaderamente singular al transformarse en “la voz del teléfono”. Durante décadas, su timbre vocal claro y característico fue el encargado de transmitir los mensajes automatizados más escuchados del país. Desde los avisos cotidianos de líneas congestionadas hasta el tradicional servicio de la hora oficial, su trabajo trascendió el plano técnico para convertirse en un elemento fundamental de la cultura popular, una huella sonora imborrable que hoy se recuerda con gran respeto.

Una carrera brillante entre el micrófono, el tango y los hitos digitales

Nacida el 12 de septiembre de 1957 en el barrio porteño de Caballito, Marita no solo fue una pieza clave en las centrales telefónicas, sino también una apasionada locutora, periodista y cantante de tangos. Su enorme talento y calidez le permitieron brillar en los micrófonos de las emisoras más importantes de la Argentina, tales como Radio El Mundo, Mitre, Nacional, Splendid, La Red y Del Plata, espacios donde compartió extensas jornadas de trabajo junto a los grandes referentes de la radiofonía.

Frases icónicas grabadas por su tono inconfundible quedaron grabadas a fuego en el inconsciente de la sociedad:

“El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio…”

MURIÓ MARITA MONTELEONE, LA HISTÓRICA VOZ DE LOS TELÉFONOS. pic.twitter.com/NrvZ9EiyKp — Real Time (@RealTimeRating) June 4, 2026

Su labor en el universo tecnológico fue tan vasta que llegó a registrar cientos de miles de archivos de audio para sistemas de atención al cliente de múltiples empresas. Asimismo, marcó un hito histórico sin precedentes en el país al transformarse en la primera mujer en grabar una guía telefónica completa mediante avanzados sistemas de reconocimiento de voz.

El sentido adiós de sus colegas y el público

La triste noticia de su fallecimiento despertó el inmediato dolor de sus compañeros de profesión, locutores y oyentes de todo el territorio nacional, quienes manifestaron su gratitud por tantas décadas de compañía silenciosa pero omnipresente. Los mensajes de despedida destacan no solo su impecable profesionalismo y su perfecta dicción, sino también su generosidad y la alegría con la que encaraba cada uno de sus proyectos artísticos.

El legado de Marita Monteleone permanecerá intacto como la banda sonora de la nostalgia de millones de hogares. El repaso por su destacada trayectoria, los audios más recordados de su carrera y los sentidos homenajes de sus colegas del medio.