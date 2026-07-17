Dolor en el cine: murió Brenda Fricker, la entrañable “Dama de las Palomas” de Mi pobre angelito 2

La prestigiosa actriz irlandesa falleció a los 81 años tras atravesar un período de mala salud. Hizo historia al convertirse en la primera mujer de su país en ganar un premio Oscar.

El mundo del cine y la cultura está de luto. Este viernes se confirmó el fallecimiento de la célebre actriz irlandesa Brenda Fricker a los 81 años, una artista inmensa cuya trayectoria abarcó más de seis décadas en el teatro, la televisión y la pantalla grande, y que supo ganarse un lugar eterno en el corazón de millones de espectadores alrededor del planeta.

La triste noticia fue comunicada de manera oficial por su agente, Phil Belfield, a través de un emotivo escrito enviado a los medios de comunicación: “Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es más pobre por su ausencia. Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de muchísimos fanáticos del cine y la televisión de todo el mundo”, expresó conmovido. Aunque no se precisaron las causas exactas del deceso, se detalló que la actriz venía transitando un “período de mala salud”.

La “Dama de las Palomas”: un personaje de culto y pura nostalgia

Para las generaciones que crecieron en los años 90 y para los amantes de los clásicos de Navidad, Brenda Fricker será recordada con un cariño indestructible por su papel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

En el emblemático film, Fricker interpretó a la “Dama de las Palomas”, aquella mujer sin hogar que vivía refugiada en el Central Park y que, tras una inicial desconfianza, forjaba una conmovedora y profunda amistad con el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin). Su icónico personaje no solo le enseñó al protagonista el valor de la empatía, sino que terminó convirtiéndose en una pieza clave para ayudarlo a escapar de las garras de los ladrones Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern).

Una carrera brillante y un Óscar histórico para Irlanda

Nacida en Dublín en 1945, Brenda Fricker dio sus primeros pasos profesionales en el mundo del periodismo antes de descubrir su verdadera vocación sobre las tablas. Su debut actoral se produjo en 1964 en la telenovela Tolka Row, marcando el inicio de una carrera descomunal. Durante catorce años, también brilló en la televisión británica dándole vida a Megan Roach en la histórica serie médica Casualty de la BBC.

Sin embargo, su consagración absoluta de cara a la crítica internacional llegó en 1989 con el drama biográfico Mi pie izquierdo (My Left Foot). Su magistral interpretación de la abnegada madre del escritor Christy Brown —quien sufría de parálisis cerebral— la llevó a hacer historia grande: se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto. En aquella mítica producción compartió cartel con Daniel Day-Lewis, quien también alzó la estatuilla dorada como Mejor Actor.

A lo largo de los años, su talento enriqueció producciones de renombre en Hollywood como Tiempo de matar, Angels in the Outfield y Me casé con un asesino con hacha.

El adiós de su país natal

El impacto de su partida física caló hondo en su tierra natal. Tras conocerse el fallecimiento, el viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, le dedicó unas sentidas palabras de reconocimiento público a su figura: “Fue, sin duda, una de las mayores estrellas que este país ha producido y una embajadora del talento irlandés en el escenario mundial. Sencillamente, jamás volveremos a ver a alguien como ella”.

Brenda Fricker se despide dejando un legado imborrable en la industria cinematográfica y una de las escenas de amistad más nobles y recordadas de la historia del cine familiar.