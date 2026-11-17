En la séptima noche de última chance de MasterChef Celebrity, Hernán “Mala Fama” Coronel volvió a apostar por la cocina casera y popular, aunque esta vez recibió un fuerte llamado de atención por parte del jurado. Si bien Dolli Irigoyen y Damián Betular elogiaron su manejo de los sabores tradicionales, le remarcaron que a esta altura del certamen necesita dar un salto de complejidad en sus preparaciones.

La gala de última chance de MasterChef Celebrity de este lunes en El 9 Televida puso a prueba la creatividad de los participantes bajo una consigna clara: elaborar un plato libre incorporando yogurt de manera obligatoria. Fiel a su identidad barrial, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, decidió presentar un guiso de arroz con salsa de yogurt y queso rallado.

El debate por el arroz basmati y la apuesta por los sabores caseros

Al presentar su plato frente al estrado, el músico admitió con total sinceridad que había improvisado la combinación: “Le puse unos aceites esenciales. No sé si combinará el queso rallado con el yogurt, nunca en mi vida lo hice”, confesó antes de la degustación.

Damián Betular fue el primero en tomar la palabra y marcó una observación técnica respecto al grano elegido, señalando que el arroz basmati habría funcionado mucho mejor blanco y como guarnición que dentro de una cocción de olla. Más tarde, en su entrevista individual, Coronel defendió su elección con humildad: “Yo usé el arroz que más se parece al arroz clásico de la gente humilde”. No obstante, el pastelero le sugirió empezar a “reestructurar” sus clásicos guisos para “ir por más” dentro de la competencia.

El consejo firme de Dolli Irigoyen: “Tenés que evolucionar”

En la misma línea que Betular, Dolli Irigoyen destacó la base afectiva y el gran sabor del plato, aunque fue contundente sobre lo que espera ver en las próximas instancias del certamen:

“Hay un sabor de madre y de abuela increíble. Tiene el ahumado del cerdo y el sabor del pollo. Vos manejás bien los sabores, pero a esta altura de MasterChef tenés que evolucionar un poquito y empezar a construir otro tipo de platos”, le expresó la reconocida chef, entre elogios y exigencias.

Lejos de molestarse, Hernán tomó nota del consejo con humor y buena predisposición para encarar lo que viene: “Está bien, cositas más coquetas”, resumió el cantante, decidido a elevar el nivel de sus presentaciones para asegurar su lugar en las cocinas más famosas del país.

Seguí todas las galas, las devoluciones más exigentes y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.