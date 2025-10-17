Doğan a punto de pisar el palito en Pasión Prohibida

Çağatay y Sedai decidieron hacerle creer a Doğan algo que no es, y el empresario entra como un campeón. Mirá lo que se viene a Pasión Prohibida en los próximos episodios.

La cosa es así, Doğan ideó un plan para hacerle creer a Çağatay que Sedai, su chofer y amigo, era, además, su hermano. Pero lo que el nuevo marido de Yildiz nunca se imaginó fue que el timado iba a terminar siendo él. Mirá lo que se viene a la novela de las tardes de El 9 Televida que combina amor, humor y drama: Pasión Prohibida.

Ahora la cosa se modificó así, Çağatay y Sedai decidieron hacerle creer a Doğan que se habían tragado su mentira y que se habían enfrentado al pensar que eran hermanos biológicos. De hecho, Handan y Ender se acercan de repente a Sedai al creer que podría convertirse en el dueño de la mitad de lo que Çağatay tenía.

Lo que Doğan no se imaginaba era que los dos amigos prepararan el golpe perfecto. Sedai le había asegurado que pensaba ponerlo en evidencia delante de todos en la fiesta de la empresa, pero, en realidad, los dos salen juntos al escenario para reproducir un vídeo que compromete al marido de Yildiz y lo va a dejar en evidencia.

Todos los asistentes a la fiesta se extrañan al ver a la tía de Sedai en pantalla y Doğan se teme lo peor. Ella asegura que el empresario le pagó para que se inventase que su sobrino era hijo de Hasan Ali y todos se quedan en shock.

“Un gran aplauso para Doğan Yildirim, quien ha conspirado contra mí utilizando a Sedai, mi mano derecha y confidente, intentando enemistarnos”, dice Çağatay con la boca llena delante de todos para que vea la clase de persona que es.

Doğan abandona la fiesta desbordado de ira y le dice claramente a su nuevo ayudante que el juego de su socio debe acabar cuanto antes. “Çağatay debe morir”, dice claramente.

¿Lo hará? ¿cumplirá su cometido? Para saber qué va a pasar, no te pierdas ni un solo segundo de Pasión Prohibida en El 9 Televida.