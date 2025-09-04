Doble eliminación para el Team Miranda en La Voz Argentina: ¿Quiénes quedaron fuera del talent show?

Este miércoles fue el turno del Team Miranda en La Voz Argentina, de dejar fuera de carrera, en este caso, a dos participantes. Mirá cómo se vivió la noche en el talent show de El 9 Televida.

Esta semana comenzaron en La Voz Argentina la etapa de Los Rounds. Así, el lunes le tocó a Lali, el martes a Luck Ra y este miércoles al Team Miranda! En esta nueva instancia ya hay eliminados, en principio es uno por cada equipo, pero en el caso del grupo comandado por Ale Sergi y Juliana Gattas fueron dos. De quiénes se trató, acá te contamos.

A diferencia de los demás equipos, el Team Miranda contaba con nueve participantes. A los ocho originales se sumó el que con Karina, la Princesita como “jurado”, quedó como ganador y que eligió a Ale Sergi y Juliana Gattas como su equipo final.

Así este miércoles, antes de que los nueve artistas subieran a escena, Nico Occhiato aclaró que como en este caso “hay nueve participantes, son dos los que quedan eliminados”. Y la cara de disgusto de los Miranda lo dijo todo.

Tras presenciar la presentación musical de cada uno de ellos, Miranda! anunció la continuidad en la competencia de Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.

Vale recordar que, en esta etapa del programa, cada coach salva directamente a tres concursantes de su equipo y el resto del jurado establece los puntajes para el resto. El que menos puntos sume queda eliminado.

Al momento de conocer la decisión de los otros miembros del jurado, Nico Occhiato reveló que otra vez había ocurrido un triple empate: “Hoy van a quedar dos en el camino, porque hay un participante más por ‘El Regreso’. Hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron… Quien se mete es Sofía Verna, la segunda persona más votada es Aimel Sali“.

El conductor explicó que hubo triple empate, pero que hay una cuarta persona que es la que tuvo el puntaje más bajo y ya está eliminada y anunció: “Lamentablemente la persona que se queda en el camino del Team Miranda! esta noche es Leandro Colman“.

“Primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez“, anunció Juliana y luego Ale anunció: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán“. De esta manera, el segundo eliminado del equipo de Juliana Gattas y Ale Sergi fue Josué Cordero.

Luego de la doble eliminación, el Team Miranda! quedó con 7 integrantes: Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.

