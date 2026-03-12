Doble eliminación en MasterChef Celebrity dejó a la audiencia con el corazón roto

La competencia de cocina más famosa del país entró en su recta final por la pantalla de El 9 Televida y el jurado no tuvo piedad.

La competencia de cocina más famosa del país entró en su recta final por la pantalla de El 9 Televida y el jurado no tuvo piedad con las estrellas. En una noche marcada por la exigencia máxima y los nervios a flor de piel, dos de los participantes más queridos abandonaron las hornallas, dejando el camino libre para los últimos seis finalistas que buscarán el título de campeón.

El miércoles 11 de marzo se convirtió en una fecha determinante para el futuro de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida. En esta oportunidad, el programa que conduce Wanda Nara exigió un nivel de perfección que terminó siendo una trampa para quienes venían con un desempeño irregular. El jurado, integrado por los implacables Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, anunció desde el arranque que la vara estaría más alta que nunca, ya que los errores a esta altura del certamen se pagan con la salida directa.

El programa comenzó con un desafío sensorial donde los famosos tuvieron que adivinar ingredientes a través del olfato, pero el plato fuerte llegó con un producto tan complejo como el pulpo. Los concursantes participaron de una clase magistral en vivo para aprender la técnica de “asustar” al molusco en agua hirviendo, un paso fundamental para lograr la textura perfecta. A pesar de los consejos de los expertos, la presión de los relojes jugó una mala pasada y varios platos presentaron problemas de cocción que el jurado no dejó pasar.

Al momento de la verdad, tres figuras se encontraron en la cuerda floja: Maxi López, Evangelina Anderson y el actor “Cachete” Sierra. Los tres presentaron propuestas con errores técnicos, pero el sabor y la estética fueron los jueces finales. Tras una deliberación cargada de suspenso, los especialistas decidieron salvar al exfutbolista, provocando la salida inmediata de la modelo y del galán. La doble eliminación golpeó fuerte al grupo, ya que ambos eran considerados piezas clave para el clima de alegría dentro de la cocina.

Con la partida de Anderson y Sierra, la lista de aspirantes al trofeo se redujo drásticamente. Ahora, quienes siguen en carrera por el premio mayor son Marixa Balli, Emilia Attias, La Reini, el “Turco” Husaín, Ian Lucas y el sobreviviente de la noche, Maxi López. Este grupo de seis elegidos empezará a disputar las instancias finales desde el próximo lunes, en lo que promete ser una definición para el infarto donde cualquier descuido puede significar quedarse a un paso de la gloria.

El impacto en las redes sociales no se hizo esperar, especialmente por la salida de “Cachete”, uno de los grandes favoritos del público mendocino. Los seguidores de El 9 Televida ya empezaron a hacer sus apuestas sobre quién tiene más chances de ganar, mientras la producción prepara desafíos todavía más extremos para la última semana. El certamen se encamina a un cierre de oro, demostrando que en la cocina de los famosos, más allá del carisma, lo que manda es el sabor y la técnica bajo presión.