Disparo, parto y traición: el capítulo que sacude a La Traición

En La Traición (Aldatmak), la tensión crece sin pausa. Tras el brutal accidente y el tiroteo que dejó a Behram en terapia intensiva, Oylum enfrenta una noche devastadora: la operan de urgencia, da a luz y, aunque ambos sobreviven, recibe una verdad que la quiebra por completo. Su ginecóloga le confirma que, por tiempos de gestación, el bebé no es de Behram sino de Tolga. Él, decidido a no perderla otra vez, le declara su amor con la misma intensidad de siempre, pero ella carga con demasiados conflictos internos como para entregarse a ese sentimiento.

Mientras tanto, un enigmático amigo de Behram irrumpe con sed de venganza y promete no dejar impune lo ocurrido. En paralelo, la familia Dicleli continúa conmocionada sin conocer la identidad de quien apuntó a Behram aquella noche.

La intriga se amplía con nuevos vínculos: la misteriosa pariente que apareció en la vida de Tarık parece estar conectada con la hija de Sezai, y una situación turbia estalla alrededor de las joyas que transportaba Celis, quien recibe una copia falsa y queda bajo amenaza. Además, es víctima de abuso, aunque Oltan, confundido por lo que ve en las cámaras del hotel, cree erróneamente que ella accedió voluntariamente.

Cuando las cosas no pueden empeorar, surge el golpe más bajo: contratan a Yeşim para secuestrar al recién nacido de Oylum. Desesperada, ella intenta acudir a Behram, pero, al enterarse de su delicado estado, pide ayuda al nuevo personaje, un hombre tan explosivo y poderoso como su amigo, que promete cambiar el rumbo de los acontecimientos.

