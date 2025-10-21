Dislexia, derribando mitos

La dislexia no es un problema de inteligencia ni de falta de esfuerzo, sino una diferencia neurobiológica que afecta el procesamiento fonológico. Con el apoyo adecuado, las personas con dislexia pueden desarrollar todo su potencial.

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, y por problemas de descodificación y de ortografía. Es fundamental entender que esta condición no está relacionada con la inteligencia; de hecho, la dislexia afecta a individuos con niveles de inteligencia promedio o incluso superiores.

“Se estima que entre el 5% y el 10% de la población mundial tiene algún grado de dislexia. El desafío principal reside en la conexión entre el sonido y la letra (lo que se conoce como conciencia fonológica), haciendo que leer sea un proceso lento y agotador, más que un acto intuitivo”, contó Daniela Agraín, presidente de “Hablemos de dislexia Mendoza”.

-¿De dónde viene la dislexia?

“La investigación científica ha determinado que la dislexia tiene una base clara en la estructura y función cerebral. No es causada por problemas de visión, audición, ni por una mala educación. Hay varios factores:

-Factor neurobiológico: La principal causa identificada radica en diferencias en las áreas del cerebro responsables de procesar el lenguaje. Específicamente, se observa una menor activación en las regiones posteriores y izquierdas del cerebro (como la corteza temporal-parietal y la corteza occipital-temporal), que son cruciales para el procesamiento fonológico y la automatización de la lectura.

-Factor genético y hereditario: La dislexia tiene un fuerte componente genético. Es muy común encontrar que otros miembros de la familia (padres, tíos, hermanos) también presentan dificultades de lectura o aprendizaje. Si un progenitor es disléxico, la probabilidad de que su hijo lo sea aumenta considerablemente.

-Déficit fonológico: La dificultad principal reside en el déficit fonológico, que es la incapacidad o la lentitud para reconocer y manipular los sonidos individuales del lenguaje (los fonemas). Esto hace que la tarea de asociar el sonido “b” con la letra “b” y luego mezclarlos para formar palabras sea un proceso lento y no automático.

Señales clave: Los síntomas a lo largo de las edades

Los síntomas de la dislexia varían en intensidad y se manifiestan de manera diferente según la etapa de desarrollo. La detección temprana es crucial.

En la etapa preescolar (Antes de los 5 años)

Retraso en el desarrollo del habla.

Dificultad para aprender rimas y canciones infantiles.

Problemas para recordar el nombre de las letras y para identificar los sonidos iniciales de las palabras.

En la edad escolar (Primaria)

Esta es la etapa donde los síntomas se vuelven más evidentes:

Lentitud y esfuerzo excesivo al leer: La lectura es laboriosa, vacilante y a menudo requiere adivinar la palabra por el contexto en lugar de decodificarla.

Errores de decodificación: Inversión de letras o números (como confundir b con d o 6 con 9 ), omisiones o sustituciones de palabras.

Ortografía deficiente: Dificultades graves y persistentes para deletrear y escribir correctamente, incluso palabras sencillas.

Problemas de fluidez y comprensión: El esfuerzo invertido en decodificar consume tantos recursos cognitivos que la comprensión del texto leído se ve afectada.

En adultos

Aunque las estrategias de compensación suelen ser muy altas, persisten:

Lectura lenta, especialmente de textos largos.

Dificultad para tomar apuntes y resumir información.

Errores persistentes en la ortografía y la gramática al escribir.

Problemas para recordar nombres o palabras.

Estrategias y consejos

El apoyo adecuado se centra en métodos multisensoriales y adaptaciones.

-Abordaje multisensorial

Los métodos que utilizan los sentidos (vista, oído, tacto, movimiento) simultáneamente son los más eficaces. Por ejemplo, aprender una letra viéndola, diciendo su sonido y escribiéndola en el aire o en arena al mismo tiempo.

-Uso de tecnología de asistencia

Las herramientas digitales son grandes aliadas. Fomentar el uso de:

Lectores de Pantalla (Text-to-Speech): Software que lee el texto en voz alta.

Dictado (Speech-to-Text): Herramientas para escribir hablando, evitando la dificultad de la ortografía manual.

Fuentes Tipográficas Amigables: Usar fuentes limpias o especializadas para dislexia, con espaciado amplio y sin serifas.

Adaptaciones Académicas y Laborales

-Tiempo adicional: Conceder tiempo extra en exámenes, ya que la lectura y la escritura son tareas que requieren más esfuerzo y tiempo para la persona disléxica.

-Instrucciones claras: Dividir las tareas complejas en pasos pequeños y concretos.

-Priorizar el contenido sobre la forma: Evaluar el conocimiento o la idea que se quiere transmitir por encima de la ortografía y la caligrafía, a menos que el objetivo explícito sea evaluarlas.

Foco en el refuerzo positivo

La dislexia puede generar baja autoestima, frustración y rechazo a la escuela o el trabajo. Es vital celebrar los puntos fuertes (a menudo la creatividad, el razonamiento espacial y el pensamiento divergente) y recordar que es una forma diferente de procesar la información, no una limitación global. El apoyo emocional y la comprensión son tan importantes como la intervención educativa.

“La dislexia no define el potencial de una persona. Con las estrategias y herramientas adecuadas, un cerebro disléxico puede florecer y destacar en múltiples ámbitos. Pedir ayuda profesional es el primer y mejor paso”, contó la especialista.

Mirá la nota en Cada Día