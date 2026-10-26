Días lluviosos y nublados: ¿Cómo afecta nuestro ánimo?

La falta de luz solar altera los niveles de serotonina y melatonina en el organismo, condicionando la energía y la motivación. Las causas biológicas del fenómeno y recursos psicológicos para mantener el bienestar emocional.

Existen jornadas en las que el cielo encapotado, las nubes densas y el repiqueteo incesante de la lluvia parecen acompañarse de un velo invisible de apatía, cansancio o sutil tristeza. Lejos de ser una mera percepción subjetiva o una coincidencia casual, la influencia del clima en el estado de ánimo tiene un profundo arraigo biológico y psicológico. Para muchas personas, la disminución de la luz natural desencadena una baja en la vitalidad que condiciona la forma en que habitan el día a día.

Comprender la química corporal que se activa detrás de las ventanas empañadas es el primer paso para dejar de pelear contra el clima y empezar a gestionar las emociones con amabilidad.

¿Qué sucede en el organismo cuando falta el sol?

Según explicó el psicólogo Marcelo Ceberio “el cuerpo humano funciona bajo un sofisticado reloj biológico conocido como ritmo circadiano, el cual se regula principalmente a través de la luz ambiental. Cuando los días se tornan grises y la radiación solar disminuye, se producen alteraciones neuroquímicas clave en el cerebro, tales como:

Caída de la serotonina: Conocida popularmente como la “hormona de la felicidad”, la serotonina es un neurotransmisor crucial para la regulación del ánimo, la energía y la motivación. La luz del sol estimula su producción; por ende, ante la falta de brillo solar, sus niveles descienden, propiciando sensaciones de abatimiento, irritabilidad o lentitud mental.

Aumento de la melatonina: Esta hormona, responsable de inducir el sueño y la relajación, se sintetiza en condiciones de oscuridad. En los días nublados, al haber menor intensidad lumínica, el cerebro produce melatonina de manera continua durante el día, lo que genera esa característica sensación de somnolencia, pesadez corporal y falta de impulso.

Trastorno afectivo estacional (TAE): En casos más marcados, la sensibilidad a la falta de luz puede consolidarse como una forma de depresión estacional que requiere atención profesional”.

Cambiar la perspectiva: el abordaje desde la psicología

Desde la psicología cognitiva-conductual, se remarca que la tristeza asociada a la lluvia no debe ser interpretada automáticamente como un estado negativo a combatir con culpa. “Los días lluviosos invitan naturalmente a la introspección, al recogimiento y a un ritmo de vida más pausado, algo que a menudo contrasta con la exigencia de productividad de la vida moderna”, detalló Ceberio.

Aceptar que el cuerpo pide una velocidad diferente durante las jornadas grises ayuda a reducir la frustración. Sin embargo, para evitar que la apatía gane terreno, el especialista sugiere poner en práctica estrategias proactivas:

-Buscar luz artificial de calidad: Abrir cortinas, trabajar cerca de ventanas o utilizar lámparas de luz cálida y brillante en los espacios de trabajo ayuda a enviar señales de vigilia al cerebro.

-Romper el aislamiento con movimiento: Aunque el clima invite a quedarse en la cama, realizar una rutina suave de ejercicios, estiramientos o una breve caminata estimula la liberación de endorfinas y contrarresta la pesadez muscular.

-Reorientar el significado del día: Transformar el “día arruinado” en un espacio de confort. Acompañar la jornada con infusiones calientes, lecturas pendientes, música agradable o actividades creativas permite resignificar la experiencia desde el disfrute interior.

-Mantener la conexión social: Conversar con amigos o seres queridos evita que la introspección se transforme en aislamiento emocional.

“El clima exterior no se puede controlar, pero sí la forma en que habitamos nuestro espacio interno. Entender que los días grises también son necesarios permite transitarlos con calma, sabiendo que, tras la tormenta, el sol vuelve a salir”, concluyó el psicólogo.

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