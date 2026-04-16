Días calurosos y se viene el frío y la lluvia ¿cuándo?

Contingencias Climáticas señaló que este jueves habrá una máxima elevada que llegará a los 28 grados. Para el domingo se esperan lluvias y que la temperatura disminuya a menos de 20 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia anunció que se vienen días con máximas agradables y cercanas a los 28 grados centígrados. Esto funcionará así hasta el domingo cuando se sentirán lluvias y bajará la temperatura.

Jueves 16-04-2026

El jueves estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 10°C

Viernes 17-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Sábado 18-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Domingo 19-04-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones aisladas. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 14°C