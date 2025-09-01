Día épico para el #HanKer: Hande Erçel y Kerem Bursin estuvieron juntos este lunes acompañando a una amiga

Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron captados por la prensa del corazón de Estambul este lunes en el mismo lugar y el #HanKer aún no da crédito de las imágenes que coparon las redes con la pareja protagonista de Eda y Serkan, el suceso de El 9 Televida en 2023.

Este lunes 01 de septiembre quedará en la agenda del #HanKer para siempre. Es que luego de más de 2 años volver a ver imágenes en dondelos protagonistas de la novela turca Eda y Serkan, que El 9 Televida emitió con un éxito colosal en el año 2023, coincidir en un lugar no es cosa menor, puede catalogarse como un día épico. A días de haber confirmado que Hande Erçel se separó de Hakan Sabanci, y por más que Kerem Bürsin esté en pareja, la cosa toma otra dimensión. Las imágenes coparon las redes y el fandom aún no da crédito de lo que vio.

El contexto fue el funeral de la madre de Nilperi Şahinkaya, una actriz que además es amiga de Kerem Bürsin. La madre de la actriz falleció este lunes luego de una larga enfermedad.

Hande Erçel y Kerem Bursin estuvieron juntos en el funeral de la madre de su colega y amiga. El primero en llegar fue quien hizo de Serkan Bolat en Sen Çal Kapımı acompañado de su manager Gunfer Gunaydin. Luego arribó Hande Erçel acompañada de quien en la serie que emitió El 9 Televida hizo de Selim, y con quie forjó una gran amistad detrás de cámaras.

Hande Erçel es titular de la prensa rosa de Estambul desde la semana pasada cuando borró todas las fotos de su Instagram con Hakan Sabanci, un empresario turco con el que mantenía una relación amorosa desde hacía más de 2 años.

Desde que la actriz que interpretó a Eda Yildiz en Eda y Serkan terminó su vínculo amoroso con Kerem, e hizo lo mismo: eliminó todas las fotos de ambos de sus redes, no se habían vuelto a cruzar, al menos no públicamente. Por lo que el #HanKer está revolucionado con las imágenes que este lunes se conocieron.

Por su parte, Kerem Bürsin está en pareja con Melisa Sabanci, prima del ex de Hande. Y el rubio actor se ha mostrado muy enamorado de su chica y esta vez, a diferencia de lo que pasó con la actriz, todo sucede fuera del lente de la prensa sensacionalista de Estambul.

Mientras la vida opera de formas misteriosa el fandom, hoy pudo verlos en una misma imagen. El resto queda para el tiempo.