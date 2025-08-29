Devoró: Cantó un tango de Tita Merello y dejó al jurado sin palabras y aplaudiendo de pie con furia su performance en La Voz Argentina

Milagros Gerez Amud, una participante del team Soledad, se cargó al hombro un tango y dejó al jurado buscando sinónimos en la RAE para poder poner en palabras semejante performance. Mirá lo que pasó en La Voz Argentina.

Este jueves el Team Soledad comenzó a desandar los Playoffs en La Voz Argentina. Después que el equipo Miranda! concluyera con sus performances fue el turno de la tricampeona del talent show de El 9 Televida. Sin embargo, de las interpretaciones que se vieron hubo una, la de Milagros Gerez Amud, que se llevó el aplauso cerrado y de pie de todo el jurado e incluso los dejó sin palabras para poder adjetivar semejante interpretación de un tango de Tita Merello.

A Milagros le tocó la difícil tarea de hacer suyo el tango De Contramano y lo hizo de tal manera que ni bien terminó el jurado la aplaudió de pie y con fuerza.

“No. No, no, no, no. O sea, me has enamorado y aparte lo sutil que fuiste con tu cuerpo, con tu decir. Cómo elegiste, cuándo decir, cuándo cantar, cuándo cortar, cuándo estirar… Todo, todo, todo. De mis perfos preferidas de La Voz 2025”, sentenció Lali cuando Nico Occhiato le cedió la palabra.

Fiel a su estilo lleno de humor, cuando le tocó hablar a Luck Ra, el cordobés le pidió al conductor si podía saltearlo e ir con los Miranda porque “estoy pensando qué decirle”. Así Nico Occhiato pasó de jurado, pero cuando lo vio con el celular en mano, le preguntó si estaba chateando. Lejos de eso y para sorpresa de todos, el intérprete de La Morocha, comenzó a enumerar sinóninos de “excelente”; “Excelso, magnífico, estupendo, fabuloso, superior, exquisito, colosal, soberbio y regio…” Ante esta escena de un sketch humorístico nadie pudo contener la carcajada en el estudio de La Voz Argentina.

Miranda secundó lo que Lali y Luck Ra dijeron sobre la presentación y luego la Sole remató expresando que, “a Mili le estaba pidiendo más y estoy orgullosa de haberte encontrado como te soñaba, como te imaginaba en esta performance“.

Para saber cómo se termina conformando el listo del último equipo que presenta sus Playoffs en La Voz Argentina, no te pierdas el programa de este viernes al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.