Devin y Aslan cruzaron sus caminos, mirá lo que sigue en Aile, lazos de pasión

El nuevo tanque turco que desembarcó en las noches de El 9 Televida promete atrapar y emocionar con una trama llena de acción, romance y aventura. Mirá lo que se viene en los próximos episodios.

Aile, lazos lazos de pasión llegó a la pantalla de El 9 Televida. En el primer episodio conocimos a Aslan Soykan y cómo cruzó su destino con Devin arriba de un avión. La tensión que ya se ve y se siente es sólo el comienzo de todo lo que trae esta dizi turca que ya conquistó varias geografías en otras plataformas, pero por primera vez llega a la televisión abierta ampliando su espectro de audiencia global.

La razón que llevó a Devin a ese viaje que la conecta con Aslan es su hermana. Mientras que el motivo de Aslan es su tío. Aslan ya vio que Devin llegó a un hospital. Todavía no conoce los detalles que llevaron a la psicóloga allí, pero pronto descubrirá que ambos llevan consigo la misma herida: sus familias.

La primera noche, Aslan rompe una regla crucial de la Constitución Soykan para Devin. Esto basta para que la madre de Aslan, Hülya, quien siente un apego obsesivo por él, se dé cuenta del gran peligro que se avecina: Devin.

Hülya, quien ha demostrado en numerosas ocasiones que hará lo que sea para evitar que su hijo se aleje de su familia, lo pasará mal esta vez. Pero Hülya no es la única que enfrenta desafíos. El encuentro en el avión de Izmir solo marcará el comienzo del desafiante viaje que nuestros héroes heridos emprenderán para construir sus propias familias.

Y ahora viene lo mejor. La llegada de Devin a la mesa bastará para que Hülya lo considere una amenaza. Hülya decide emplear la táctica que mejor conoce: mantener cerca a sus amigos y aún más cerca a sus enemigos. Como primer paso, invita a Devin a un evento de la asociación que fundó.

Sin embargo, Devin toma una decisión después de lo que sucede en el evento al que asiste con Hülya. Pero en su primera noche con Aslan, sucumbe a la atracción entre ellos y se enfrenta a una decisión inesperada. La relación llega a un punto crítico. A eso se suma lo que sucede en una cena sorpresa en la que se encuentran y que impulsa a Devin a tomar una decisión importante sobre su vida. Esta decisión será el punto de quiebre más importante en el viaje de Aslan y Devin.

No te adelantamos más, para saber de qué hablamos, te invitamos a que no te pierdas Aile, lazos de pasión, previo a Amor a Cualquier Precio, todas las noches en El 9 Televida.