Después de 18 años Nico Vazquez y Gime Accardi confirmaron su separación

Nico Vazquez y Gimena Accardi conformaban una de las parejas más sólidas y longevas del espectáculo argentino, pero todo parece haber llegado a su final. Así lo comunicó el actor en sus redes este martes.

Una publicación en las historias de Instagram de Nico Vazquez fue la forma que la eligieron para comunicar que tras 18 años de pareja, su vínculo con Gimena Accardi llegó a su fin. “Entendimos que lo más sano es soltar”, aseguró el actor en el comunicado que subió a sus redes en donde arroba a su, ahora, ex pareja.

“Después de compartir con Gime Accardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzó escribiendo el protagonista de Rocky.

Y sumó: “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”.

“Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”, sostuvo el artista, dando a entender que fue una decisión mutua.

Por último, sentenció: “Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

La actriz compartió el mismo posteo en sus historias de Instagram, gesto que da a pensar que la decisión no fue unilateral.

En paralelo, durante la emisión de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre dio más detalles de la ruptura: “No desconfiaba, pero la semana pasada me llegó el dato de que estaban separados hace un tiempo y no lo querían contar. Lo chequeé en el entorno de ellos. Me dicen que en la noche de los Martín Fierro de Teatro era notorio, no se los veía como antes. Ese día Nico estaba de muy mal humor y ella también. Hay una tercera persona. Me llegó el dato que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona“.

La noticia generó sorpresa, más aún luego de que, en los Martín Fierro de Teatro, Nico Vázquez le dedicara una estatuilla a Gimena desde el escenario: “Gracias Gime, amorcito, gracias por bancarme, por bancar a todo lo que le pasa a este pibe en la cabeza. Todos los sueños que tengo, todos los cambios que voy teniendo, voy cambiando con la vida”.