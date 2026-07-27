Desgarrador giro en “Bahar”: Evren se marcha a Estados Unidos y deja a Bahar devastada

Tras lograr escapar de sus secuestradores junto a Rengin y Çagla, la protagonista buscará desesperadamente al cirujano antes de su partida, pero una trágica revelación terminará destruyendo todas sus ilusiones.

Las emociones en Bahar no dan tregua y los próximos capítulos por la pantalla de El 9 Televida prometen romperle el corazón a más de un espectador. Luego de vivir horas de absoluto terror tras ser secuestradas por los hombres de Tura, Bahar, Rengin y Çagla lograrán ejecutar un audaz plan utilizando un sedante para reducir a sus captores y recuperar la libertad. Sin embargo, para la protagonista, la verdadera pesadilla comenzará al recuperar su vida normal.

Al regresar al hospital, Bahar se dirigirá de inmediato a buscar a Evren, pero se encontrará con la peor noticia: Rengin le confirmará que el médico se despidió esa misma mañana para adelantar sorpresivamente su viaje definitivo a Estados Unidos.

Una carta de perdón y una persecución frenética

Consumida por el temor de perder al amor de su vida para siempre, Bahar intentará contactarlo por todos los medios. En medio de la desesperación, una pequeña paciente del hospital le entregará una conmovedora carta de puño y letra firmada por Evren. En el escrito, el cirujano le pedirá perdón por marcharse así y le confesará que no tuvo el valor suficiente para decirle adiós cara a cara.

Lejos de darse por vencida, la médica saldrá a la calle y divisará a lo lejos la característica motocicleta de Evren. En un acto de fe, se subirá a un taxi y le exigirá al conductor una persecución a toda velocidad: “¡Si tiene que volar, vuele!”, le gritará entre lágrimas al chofer, aferrándose a la última oportunidad de detener su partida.

El golpe final: ¿es el adiós definitivo?

La frenética carrera terminará en el peor de los escenarios. Al alcanzar la motocicleta, Bahar descubrirá devastada que quien la manejaba no era Evren, sino un joven que se la había comprado pocas horas antes. En ese instante, al comprender que el médico ya está en viaje hacia el aeropuerto sin mirar atrás, la protagonista se derrumbará por completo en plena calle.

Tras haber superado un embarazo ectópico y el doloroso episodio de haberlo dejado plantado en el altar, el cirujano decidió dar un paso al costado definitivo. Sin dar margen a un reencuentro ni a una nueva oportunidad, la historia de amor entre Bahar y Evren quedará pendiendo de un hilo.

¿Habrá alguna posibilidad de reencuentro en el futuro o este será el punto final para la pareja favorita de la televisión? No te pierdas los emotivos y decisivos episodios de Bahar, de lunes a viernes por la pantalla de El 9 Televida