Desesperación total en Amor a Cualquier Precio: La vida de Seyran pende de un hilo

Mientras Ferit se casa con Diyar, la vida de Seyran pende de un hilo en Amor a Cualquier Precio. En el capítulo de esta noche de El 9 Televida vas a gritar, no hay forma de que no desesperés por lo que vas a ver.

Este miércoles se viene un capítulo desesperante en Amor a Cualquier Precio, el suceso turco de las noches de El 9 Televida. Mientras Ferit se casa con Diyar, Sinan planea sedar a Seyran para que así, finalmente, la chica duerma con él, pero lo que el sujeto desconoce es que, su madre metió mano en el asunto y el resultado deja a la jovencita moribunda tirada en el suelo agonizando. Con escenas de más de 9 minutos de desesperación total, preparate para vivir uno de los momentos más tormentosos y agobiantes de toda la trama de Yalı Çapkını.

Sinan no logra tener intimidad con Seyran y eso lo agobia. Lejos de dejarla ir el muchacho insiste. Y como Ferit se va a casar con Diyar, Seyran cede ante la insistencia de quien es su nuevo esposo en que cenen juntos, una última vez. Pero lo que la chica de Antep ignora es lo que el sujeto planea.

Como su único objetivo es conseguir tener sexo con Seyran, Sinan cocina utilizando sedantes en la comida. Así, él piensa, la chica se relajará, perderá la fuerza y él podrá someterla. Sin embargo, eso no sucede y todo termina mucho peor.

Ayla Kantarci, la madre de Sinan no soporta la idea de que su hijo se haya casado y menos con una chica, que según su entender, no es merecedora de su fortuna. Así que la señora mete mano en la preparación de su querido hijo y el resultado deja a la jovencita moribunda tirada en el suelo agonizando. Con escenas de más de 9 minutos de desesperación total Seyran queda tendida en el suelo de una casa en la que nadie sabe que está.

Para desgracia de los Kantarci y suerte de Seyran existe Ferit, quien ante el aviso de Abidin, deja a Diyar en medio del casamiento y sale corriendo a rescatar, o al menos intentarlo, a su siempre amado “pistacho de Antep”.

No vamos a mentirte, esta noche vas a sufrir junto con Ferit. Encontrar a Seyran será una larga y agónica tarea de muchos minutos en donde sólo queda aferrarse y confiar en ese amor que viene atravesando esta historia a pura garra. Y a modo de aliciente, sólo te diremos, que ahora sí Ferit cae en al cuenta de su amor por Seyran y la historia de tus noches pega un giro que te traerá recuerdos y escenas mágicas. No te pierdas, este miércoles, Yalı Çapkını en El 9 Televida.